El reguetón mexicano vivió un momento histórico en Coachella 2026 gracias a la explosiva presentación de Cachirula y Loojan en el escenario Sonora.

La dupla, que ha ganado notoriedad en la escena urbana por su estilo irreverente y su capacidad para conectar fuertemente con el público, logró encender al festival de Indio, California, el viernes, con un espectáculo cargado de energía, baile y cercanía con los fans, incluyendo un beso de tres.

Cachirula celebró este momento por todo lo alto pues es el “primer dueto de reguetón mexicano 100% chilango”, dijo.

Cachirula y Loojan encienden Coachella 2026

La presentación de Cachirula y Loojan fue una de las más comentadas del festival, sobre todo entre la comunidad latina. La dupla triunfó en Coachella 2026 con un show cargado de energía, ritmo y mucho perreo.

El público del escenario Sonora esperó con ansias el inicio de la presentación de los reguetoneros. En punto de las 9:25 pm, el escenario se encendió con éxitos como “CACHUBI” y “culo && teta”, así como con bailes intensos y coreografías provocativas.

Cachirula compartió con emoción una serie de fotografías de su concierto con Loojan en Coachella. “Seguimos sin creer lo que pasó ayer, primer dueto de reguetón mexicano 100% chilango. Gracias a nuestra gente de México, gracias a la nueva gente de Estados Unidos, gracias Luis Díaz, gracias Paulo, gracias René, gracias @coachella…!!! Gracias Dios", escribió la reguetonera.

Además, en uno de los momentos más comentados de la noche, subieron al escenario Sonora de Coachella 2026 tres hombres y tres mujeres para perrear a lado de Cachirula.

Y, fiel a su estilo irreverente, la intérprete originaria del Estado de México se acercó a una pareja que estaba en primera fila para regalarles un beso de tres. El público gritó sin cesar y aplaudió este gesto, que se ha hecho común y deseado en los conciertos de Cachirula.

Luego, éxitos como “Chaka”, “TiTis”, “Y Khe”, “Loquito”, “DEDO” “BIEBY” y “Uii” pusieron a perrear al público de Indio, California.