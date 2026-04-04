Coachella 2026 en vivo: ¿Dónde ver el festival y a qué hora empieza la transmisión?

El desierto de California se vuelve a encender con la llegada del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, no te pierdas el epicentro global de las tendencias musical y la cultura pop en este 2026.

Con un cartel que año tras año supera las expectativas y reúne a las figuras más influyentes del momento, aun quienes no asistirán físicamente, podrán disfrutar del espectáculo.

En esta edición, la experiencia digital promete romper barreras gracias a una estrategia de transmisión sin precedentes, permitiendo que la audiencia global viva la intensidad de los escenarios principales.

El festival se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube ı Foto: Coachella

¿Cuándo es el festival Coachella 2026?

Como ya es una tradición, el festival se divide en dos fines de semana consecutivos en el Empire Polo Club de Indio, California, ofreciendo la misma alineación de artistas en ambas jornadas, aunque sin descartar sorpresas en cada presentación.

Primer Fin de Semana: Del viernes 10 al domingo 12 de abril de 2026.

Segundo Fin de Semana: Del viernes 17 al domingo 19 de abril de 2026.

¿Dónde ver Coachella 2026 en vivo y a qué hora empieza?

La experiencia en el canal oficial de YouTube para esta edición se expande significativamente, permitiendo a los usuarios elegir entre siete señales simultáneas para no perderse detalle de ningún escenario.

La señal ofrecerá las transmisiones de los escenarios estelares en ultra alta definición 4K y la incorporación de la herramienta Multiview, con la cual es posible monitorear hasta cuatro presentaciones distintas en una misma pantalla.

Se integrará el canal Coachella TV, un espacio dedicado a la difusión de entrevistas, material de backstage y contenido exclusivo que complementa la cobertura del festival.

La transmisión oficial comenzará el viernes 10 de abril a las 17:00 hora del centro de México. La señal se mantendrá activa durante los tres días de cada fin de semana.

Para que los espectadores no pierdan detalle de sus artistas favoritos, la organización ha confirmado que la mayoría de los escenarios icónicos estarán presentes en la transmisión.

Los que podrás sintonizar desde la distancia son:

Escenarios principales: Coachella Stage y Outdoor Theatre.

Carpas y domos: Sahara (electrónica), Mojave, Gobi, Sonora y el innovador escenario Quasar.