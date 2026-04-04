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Boletos para AC/DC en México: ¿Qué boletos quedan, precios y dónde comprarlos?

La legendaria banda aún tiene boletos para sus shows en el país; estas son las fechas y los precios

AC/DC viene a México en 2026
AC/DC viene a México en 2026 Foto: IG @christiegoodwin
Por:
Litzi Orihuela

El estruendo de los cañones de AC/DC está a pocos días de sacudir la Ciudad de México, marcando uno de los hitos musicales más importantes de este 2026.

Tras años de ausencia, Angus Young y compañía aterrizan en el Estadio GNP Seguros con una producción masiva que promete revivir la gloria del hard rock ante miles de fanáticos de diversas generaciones.

AC/DC fechas y horarios en la CDMX

La banda confirmó una residencia de tres noches en la capital, convirtiendo al antiguo Foro Sol en el epicentro del rock mundial:

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  • Fechas: 7, 11 y 15 de abril de 2026.
  • Horario: El espectáculo está programado para iniciar a las 19:00 horas.

Se recomienda llegar con anticipación debido a los filtros de seguridad y el alto flujo de personas esperado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva.

Disponibilidad de boletos y precios

Aunque la demanda ha sido histórica y las zonas generales (A y B) junto con las gradas superiores se reportan agotadas, aún quedan oportunidades de último minuto en la página de Ticketmaster:

  • Zonas disponibles: Secciones GNP (bloques del 1 al 10).
  • Precio: 5,850 pesos (más cargos por servicio).

Posible Setlist AC/DC

Tomando como referencia sus recientes actuaciones, AC/DC ha diseñado un repertorio de 21 temas que repasan cinco décadas de trayectoria. El setlist esperado para México incluye:

  • If You Want Blood (You’ve Got It)
  • Back in Black
  • Shot Down in Flames
  • Thunderstruck
  • Hells Bells
  • Highway to Hell
  • Shoot to Thrill
  • Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  • High Voltage
  • You Shook Me All Night Long
  • Whole Lotta Rosie
  • Let There Be Rock
  • T.N.T.
  • For Those About to Rock (We Salute You)

Esta gira representa una oportunidad única para presenciar una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia, haciendo a la Ciudad de México como una parada obligatoria para ver a estas leyendas del rock.

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