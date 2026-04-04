Boletos para AC/DC en México: ¿Qué boletos quedan, precios y dónde comprarlos?

El estruendo de los cañones de AC/DC está a pocos días de sacudir la Ciudad de México, marcando uno de los hitos musicales más importantes de este 2026.
Tras años de ausencia, Angus Young y compañía aterrizan en el Estadio GNP Seguros con una producción masiva que promete revivir la gloria del hard rock ante miles de fanáticos de diversas generaciones.
AC/DC fechas y horarios en la CDMX
La banda confirmó una residencia de tres noches en la capital, convirtiendo al antiguo Foro Sol en el epicentro del rock mundial:
- Fechas: 7, 11 y 15 de abril de 2026.
- Horario: El espectáculo está programado para iniciar a las 19:00 horas.
Se recomienda llegar con anticipación debido a los filtros de seguridad y el alto flujo de personas esperado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva.
Disponibilidad de boletos y precios
Aunque la demanda ha sido histórica y las zonas generales (A y B) junto con las gradas superiores se reportan agotadas, aún quedan oportunidades de último minuto en la página de Ticketmaster:
- Zonas disponibles: Secciones GNP (bloques del 1 al 10).
- Precio: 5,850 pesos (más cargos por servicio).
Posible Setlist AC/DC
Tomando como referencia sus recientes actuaciones, AC/DC ha diseñado un repertorio de 21 temas que repasan cinco décadas de trayectoria. El setlist esperado para México incluye:
- If You Want Blood (You’ve Got It)
- Back in Black
- Shot Down in Flames
- Thunderstruck
- Hells Bells
- Highway to Hell
- Shoot to Thrill
- Dirty Deeds Done Dirt Cheap
- High Voltage
- You Shook Me All Night Long
- Whole Lotta Rosie
- Let There Be Rock
- T.N.T.
- For Those About to Rock (We Salute You)
Esta gira representa una oportunidad única para presenciar una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia, haciendo a la Ciudad de México como una parada obligatoria para ver a estas leyendas del rock.