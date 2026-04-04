Boletos para AC/DC en México: ¿Qué boletos quedan, precios y dónde comprarlos?

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El estruendo de los cañones de AC/DC está a pocos días de sacudir la Ciudad de México, marcando uno de los hitos musicales más importantes de este 2026.

Tras años de ausencia, Angus Young y compañía aterrizan en el Estadio GNP Seguros con una producción masiva que promete revivir la gloria del hard rock ante miles de fanáticos de diversas generaciones.

AC/DC fechas y horarios en la CDMX

La banda confirmó una residencia de tres noches en la capital, convirtiendo al antiguo Foro Sol en el epicentro del rock mundial:

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Fechas: 7, 11 y 15 de abril de 2026.

Horario: El espectáculo está programado para iniciar a las 19:00 horas.

Se recomienda llegar con anticipación debido a los filtros de seguridad y el alto flujo de personas esperado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva.

Disponibilidad de boletos y precios

Aunque la demanda ha sido histórica y las zonas generales (A y B) junto con las gradas superiores se reportan agotadas, aún quedan oportunidades de último minuto en la página de Ticketmaster:

Zonas disponibles: Secciones GNP (bloques del 1 al 10).

Precio: 5,850 pesos (más cargos por servicio).

Posible Setlist AC/DC

Tomando como referencia sus recientes actuaciones, AC/DC ha diseñado un repertorio de 21 temas que repasan cinco décadas de trayectoria. El setlist esperado para México incluye:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Hells Bells

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Esta gira representa una oportunidad única para presenciar una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia, haciendo a la Ciudad de México como una parada obligatoria para ver a estas leyendas del rock.