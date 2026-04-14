PVEM y PT ‘batean’ a Saúl Monreal; le niegan respaldo para gubernatura de Zacatecas en 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rechazaron respaldar las aspiraciones del senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, para competir por la gubernatura de Zacatecas en el proceso electoral de 2027.

Cuestionado el respecto, el coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, reconoció que desconocía la intención de Saúl Monreal de buscar la candidatura afuera de Morena.

Lo anterior porque, al ser hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, el legislador está impedido de participar en el proceso interno de Morena debido a que los estatutos del partido prohíben el nepotismo a partir de las próximas elecciones intermedias.

Velasco Coello explicó que el PVEM apuesta por impulsar al diputado Carlos Puente Salas en Zacatecas, y sugirió que Saúl Monreal podría buscar respaldo en el PT.

“Yo creo que sería el PT porque aquí vamos con Carlos Puente”, apuntó.

PT también le cierra la puerta a Saúl Monreal

Por separado, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre fue enfática al afirmar que el Partido del Trabajo tampoco postularía a Saúl Monreal y coincidió en que el Verde ya tiene definida su candidatura.

“Yo no sé si a Saúl Monreal lo postularía otro partido distinto al de Morena. Te puedo decir con franqueza que el Partido del Trabajo no lo postularía“, comentó.

La legisladora recordó que Morena prohíbe el nepotismo, y advirtió que, si Saúl Monreal mantiene sus aspiraciones políticas, deberá decidir si continúa o no como militante del partido.

“Él milita en Morena y justamente la regla de la prohibición de las relaciones de nepotismo viene de los estatutos de Morena”, reiteró. “[Él tiene que] decidir si desea seguir militando en Morena o no. Si él desea seguir militando en Morena, pues no va a poder ser considerado ”, afirmó.

Desde septiembre de 2025, Geovanna Bañuelos había cerrado la puerta a Saúl Monreal al asegurar que en su partido “no tenemos vacantes” para competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027.

“Él no ha tenido ningún acercamiento formal con el Partido del Trabajo, y en el Partido del Trabajo no tenemos vacantes para la gubernatura ni en Zacatecas ni en otro estado”, declaró, al sostener que su partido buscaba apostar por sus propios militantes para eventuales candidaturas.

▶️#VIDEO | Geovanna Bañuelos (@geovanna_b), senadora del Partido del Trabajo (PT), aseguró que en su partido “no existen vacantes” para que Saúl Monreal pueda convertirse en candidato de ese instituto político a la gubernatura de Zacatecas en 2027. Con ello cerró la puerta para… pic.twitter.com/rUjs4ac2os — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Saúl Monreal insiste en participar en encuestas

En tanto, Saúl Monreal aseveró que no ha recibido invitación de otro partido para postularse y subrayó que, ante cuestionamientos sobre su posible salida de Morena, primero agotaría el proceso interno, “si hubiera las condiciones”.

“Yo lo he dicho: si no hay condiciones, o no me dan la oportunidad de participar... participar, que es lo único que estoy pidiendo, participar en la encuesta, nada más”, declaró.

Expresó que, pese a su trayectoria de casi 28 años en la política y el servicio público, “me da tristeza que me quieran limitar mi aspiración a priori”.

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cehr