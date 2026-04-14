¿Quién es Jesús Raymundo Ramos? El activista señalado por EU por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste

Jesús Raymundo Ramos Vázquez, conocido públicamente como Raymundo Ramos, es un activista de derechos humanos en Tamaulipas que recientemente fue colocado en el centro de la controversia luego de que el gobierno de Estados Unidos lo sancionara por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, desde donde ha documentado durante más de dos décadas presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad, particularmente en la frontera norte de México. Su trabajo lo llevó a convertirse en una figura visible en casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y denuncias contra elementos del Ejército mexicano.

Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones en su contra al señalarlo como presunto colaborador del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con base en Nuevo Laredo.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Ramos habría operado bajo la fachada de activista para favorecer al grupo criminal. Entre las acusaciones, se le señala de participar en campañas de desinformación, promover denuncias contra el Ejército mexicano con fines estratégicos para el cártel y organizar protestas pagadas en beneficio de la organización.

Incluso, las autoridades estadounidenses sostienen que el activista habría recibido pagos del Cártel del Noreste durante más de una década, con el objetivo de influir en la percepción pública y obstaculizar acciones de seguridad en la región.

Las sanciones implican el congelamiento de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones con él.

El caso se da en el contexto de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra redes vinculadas al Cártel del Noreste, organización derivada de Los Zetas y considerada por ese país como grupo terrorista extranjero.

La inclusión de Ramos en esta lista ha generado polémica debido a su trayectoria como defensor de derechos humanos, lo que abre un contraste entre las acusaciones del gobierno estadounidense y su perfil público como activista.

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MSL