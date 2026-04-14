‘Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia’: Sheinbaum retoma mensaje del Papa León

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su conferencia matutina con la lectura de un mensaje que el Papa León XIV publicó en redes sociales. La mandataria recurrió a dicha publicación para enfatizar una visión social centrada en la justicia y la distribución de la riqueza.

Sheinbaum Pardo destacó el contenido del mensaje difundido el 13 de abril, en el que el líder religioso planteó una crítica directa al acaparamiento. “Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás”, leyó, al enfatizar el sentido ético de la declaración.

León XIV encabezó su primera misa de Pascua en la Plaza de San Pedro con un llamado global a la paz. ı Foto: Reuters

El texto también aborda la necesidad de reconocer al otro como parte de una comunidad más amplia. “Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia”, citó Sheinbaum, al reforzar el llamado a la solidaridad en contextos de desigualdad.

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Además, el mensaje advierte sobre los riesgos sociales de la indiferencia y la falta de cohesión. “Una religión sin piedad y una vida social sin solidaridad es un escándalo”, retomó la mandataria al leer otro de los mensajes durante la conferencia.

La presidenta vinculó este contenido con el debate reciente sobre justicia social y desigualdad, al considerar que el posicionamiento del Papa León aporta una visión relevante en el contexto actual. También destacó la referencia a fenómenos globales como la migración.

En ese sentido, el texto citado incluyó una advertencia sobre el uso de territorios como espacios de crisis humanitaria. “El mar y el desierto son desde hace milenios lugares de enriquecimiento mutuo entre los pueblos y culturas. Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza”, leyó, al referirse a los efectos de la violencia en distintas regiones.

Sheinbaum Pardo finalizó la lectura con un llamado a enfrentar las causas estructurales de la desigualdad y la migración. “Denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación”, citó, al cerrar el mensaje con un énfasis en la responsabilidad social frente a las crisis humanitarias.

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MSL