Claudia Sheinbaum respalda llamado a la paz del Papa León XIV.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, ClaudiaSheinbaum, respaldó el llamado a la paz realizado por el Papa LeónXIV ante los conflictos que se viven en el Medio Oriente.

También reconoció la labor que realiza el líder de la Iglesia, pues no solamente representa una religión, si no es un jefe de Estado.

Claudia Sheinbaum recordó que México apuesta, como política exterior, por la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de cualquier conflicto.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando, no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente a una religión, sino un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz”, comentó.

Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) celebra la constancia del Papa León XIV en la búsqueda de soluciones diplomáticas para los enfrentamientos bélicos actuales. La presidenta destaca que la voz del Vaticano representa un mensaje de fraternidad necesario para la estabilidad de las… pic.twitter.com/87EEUruIFa — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 13, 2026

El posicionamiento de la Presidenta de México ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el domingo al líder católico, quien se pronunció sobre los conflictos globales, realizando un llamado a líderes globales a dejar las armas y priorizar el diálogo.

Trump afirmó que el líder católico es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, así como “una persona muy liberal”.

Ante las críticas del presidente estadounidense, León XIV dijo no tener “miedo” a alzar la voz, pues recordó que sus declaraciones no son de índole político, sino religioso.

“No somos políticos. No tratamos la política exterior con la misma perspectiva con la que él podría entenderla, pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como artífice de la paz”, señaló el pontífice.

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JVR