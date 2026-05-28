FGR confirma comparecencia de cinco funcionarios de Sinaloa señalados por EU

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa ya comparecieron ante el Ministerio Público Federal.

Entre las personas citadas se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de acuerdo con la información referida sobre el caso.

Ulises Lara López, vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, dio a conocer el avance. De acuerdo con el funcionario, las comparecencias forman parte de las diligencias para recabar información y deslindar responsabilidades si los datos reunidos permiten encuadrar algún delito.

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#EnVivo Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, para dar a conocer avances sobre dos indagatorias que realiza la #FGR.



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El funcionario también precisó que ninguna de las diez personas citadas cuenta con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), como se había entendido en reportes previos.

Para la FGR, la información obtenida hasta ahora con las primeras entrevistas servirá para atender las líneas de investigación abiertas y definir las siguientes actuaciones ministeriales dentro del caso, que podría derivar en la extradición de estas personas hacia Estados Unidos.

Aunque confirmó que la mitad de los citados ya acudió ante la autoridad federal, la dependencia no precisó qué funcionarios o exfuncionarios comparecieron, ni informó cuándo deberán presentarse las cinco personas restantes.

Las comparecencias se producen en medio de la presión que mantienen autoridades estadounidenses sobre presuntas redes de colaboración política y financiera vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización criminal considerada una de las más poderosas y con mayor presencia internacional.

La FGR reiteró que las diligencias actuales no significan, por el momento, que las personas mencionadas enfrenten acusaciones formales en México, sino que forman parte de una etapa inicial de recopilación de información y análisis ministerial.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha dado a conocer públicamente documentos judiciales completos relacionados con los señalamientos, mientras que las autoridades mexicanas mantienen abiertas las líneas de colaboración e intercambio de información con agencias estadounidenses.

Asimismo, la FGR no descartó que en los próximos días puedan realizarse nuevas comparecencias, solicitudes de información adicional o citatorios relacionados con el mismo expediente, conforme avance la integración de las investigaciones.

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MSL