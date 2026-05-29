Los Chapitos, facción más mermada por plan federal

Sinaloa concentra una de las operaciones federales más fuertes del Gabinete de Seguridad desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y ese despliegue colocó a Los Chapitos como la facción del Cártel de Sinaloa más golpeada por las autoridades federales, afirmó Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que octubre y noviembre marcaron los meses de mayor violencia en la entidad al arranque del sexenio de la mandataria.

Después de ese repunte, Sheinbaum Pardo instruyó un reforzamiento en diciembre, con la participación de Defensa, Marina, Guardia Nacional y la dependencia a su cargo, detalló el funcionario.

Harfuch sostuvo que el incremento de operaciones no tiene precedente reciente en el estado. De acuerdo con su balance, el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad derivó en capturas, decomisos, extradiciones y expulsiones contra estructuras ligadas a Los Chapitos, señalados por Estados Unidos como una de las facciones criminales con mayor peso en Sinaloa.

Ante preguntas sobre las acusaciones estadounidenses contra 10 funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con esa estructura, el funcionario federal respondió con cifras de la estrategia aplicada en la entidad.

“El grupo de los Chapos o Chapitos ha sido el más mermado, el más golpeado”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Los datos expuestos por García Harfuch colocan a Sinaloa por encima de otros estados en intensidad operativa. A nivel nacional, el Gobierno federal reportó 54 mil detenciones dentro de la estrategia de seguridad. Sólo en esa entidad, la cifra se acercó a tres mil personas detenidas.

También destacó el volumen de armas incautadas. De las 30 mil piezas que se incautaron alrededor de todo el país, cinco mil 600 corresponden a al estado de Sinaloa, número que el secretario de Seguridad utilizó para dimensionar la presencia de la Federación y el avance contra células criminales en el territorio.

Parte del golpe contra la facción, añadió, se relaciona con tres operaciones mediante las cuales México entregó a Estados Unidos a 92 personas reclamadas por delitos graves. El secretario de Seguridad señaló que algunos de esos detenidos ligados con el Cártel de Sinaloa llevaban años sin enfrentar un proceso de extradición, pese a señalamientos por hechos cometidos en ambos países.

El titular de la SSPC afirmó que dos líderes de Los Chapitos siguen libres. También mencionó la reciente captura de un sobrino vinculado con este grupo, y que hoy fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad.

Además, defendió que las acciones del Gabinete de Seguridad han avanzado en Sinaloa sin obstáculos visibles de la autoridad estatal. Bajo su argumento, si el gobierno local hubiera frenado las tareas federales, el efecto se habría notado en el número de capturas, armas incautadas y despliegues realizados.

Pese al despliegue federal, el secretario reconoció que ese estado aún enfrenta jornadas violentas. Ayer, la entidad reportó homicidios y detenciones, mientras las fuerzas federales mantuvieron operaciones en distintas zonas del estado.