Senador del PVEM discute con Fernández Noroña: le exige portar playera en apoyo a Rocha y la rechaza | VIDEO

Luis Armando Melgar confronta a Fernández Noroña: le avienta playera en apoyo a Rubén Rocha y éste se la regresa.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, protagonizó un tenso momento con el morenista Gerardo Fernández Noroña, al exigirle portar una playera en apoyo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a lo cual se negó e inició un altercado.

Durante la extensa sesión del jueves en la Cámara alta, en donde se aprobaron las reformas al Poder Judicial y la nulidad de elecciones por “intervención extranjera”, se registraron tensos momentos entre bancadas, que chocaron por el tema de los señalamientos de Estados Unidos a Rocha Moya y otros funcionarios, a quienes acusan de vínculos con el crimen organizado.

Senadores del PAN invitaron a sus compañeros morenistas a portar playera con la leyenda "Yo con Rocha". ı Foto: Cuartoscuro

Así, legisladores del PAN llevaron un conjunto de playeras con la leyenda “Yo con Rocha” e invitaron a los legisladores del guinda a portarla, a lo cual se negaron.

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En un momento tenso de la discusión, el legislador del PVEM, Luis Armando Melgar, tomó una de las playeras y se la arrojó a Fernández Noroña, lo que provocó una discusión entre ambos legisladores.

Lo anterior pese a que Melgar Bravo forma parte de la alianza oficialista, debido a su militancia en el PVEM.

Los aliados se pelean: El senador Luis Armando Melgar le llevó la playera de "Yo Con Rocha" a Gerardo FernándezNoroña para que muestre con su ejemplo lel apoyo que dice tenerle a Rocha Moya. pic.twitter.com/BZMZaCjwD7 — Angel Gallegos (@gallegoso) May 29, 2026

El momento provocó una breve discusión entre Melgar Bravo y Fernández Noroña, en la cual se aventaron la playera de ida y de vuelta. El senador del verde regresó a su asiento, en medio de aplausos de sus compañeros de bancada.

Por su parte, los legisladores panistas portaron playeras con la leyenda “Yo con Maru”, con la cual mostraron su apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Lo anterior ante las acusaciones de Morena contra la titular del Ejecutivo estatal por la entrada de agentes estadounidenses para un operativo en Morelos, de lo cual responsabilizan a Campos Galván.

Senadores del PAN llevaron playeras con la leyenda "Yo con Rocha" a los morenistas. ı Foto: Cuartoscuro

Legisladores de oposición han señalado a Morena por mostrar apoyo a Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras acusan a Maru Campos por la entrada de agentes estadounidenses para un operativo en Chihuahua.

Acción Nacional, partido en que milita Campos Galván, ha asegurado que el operativo en Chihuahua representa el combate al narcotráfico, mientras que el apoyo a Rocha y los funcionarios señalados es complicidad con el crimen organizado.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a rendir entrevista a todos los involucrados.

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