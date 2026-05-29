Mañanera de Sheinbaum: 29 de mayo del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este viernes 29 de mayo aborde cuestiones como la aprobación en el Congreso de las reformas al Poder Judicial y para anular elecciones por injerencia extranjera, las comparecencias de morenistas y de funcionarios de Chihuahua ante la Fiscalía General de la República (FGR) y las protestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

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