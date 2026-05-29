Claudia Sheinbaum entrega boletos a jóvenes ganadoras para asistir al Mundial 2026

Brianna Ameli Medina Cortés, ganadora del boleto con sede en la Ciudad de México; la acompañan la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de boletos a las jóvenes ganadoras de la dinámica nacional que permitirá a varias aficionadas asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en las distintas sedes mexicanas.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reconoció la participación de niñas y jóvenes de todo el país que formaron parte del concurso impulsado como parte del legado social rumbo al Mundial 2026.

Entre las ganadoras se encuentra la deportista Karla Itzel Peña Vilchis, quien obtuvo el boleto correspondiente para asistir a uno de los encuentros que se realizarán en la sede de Guadalajara.

Karla Itzel Peña gana boleto para asistir a partido con sede en Guadalajara. ı Foto: Captura de video

Para la sede de Monterrey, la ganadora fue la joven oaxaqueña Daira Yaretzi Díaz, quien logró imponerse en la dinámica nacional organizada por autoridades deportivas y educativas.

Daria Yaretzi Díaz gana boleto para asistir a sede en Monterrey. ı Foto: Captura de video

Asimismo, Brianna Ameli Medina Cortés recibió el boleto donado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para asistir al partido inaugural que se disputará en la capital del país.

Brianna Ameli Medina Cortés, ganadora del boleto con sede en la Ciudad de México; la acompañan la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Captura de video

En la ceremonia de entrega también participó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien destacó la importancia de fomentar la participación de niñas y jóvenes en el deporte, especialmente en el futbol, rumbo a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Yolett Cervantes gana boleto para asistir a sede en Ciudad de México. ı Foto: Captura de video

Las autoridades señalaron que esta iniciativa buscó impulsar el talento femenino y promover el deporte entre las nuevas generaciones mediante actividades realizadas en parques, escuelas secundarias y planteles de bachillerato en todo el país.

El gobierno federal destacó que las ganadoras no solo acudirán a los encuentros mundialistas, sino que también representarán a México en un evento histórico para el país, que será una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026.

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