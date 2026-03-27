Sheinbaum regala 25 boletos dobles para el México vs Portugal a estudiantes de bachillerato.

Por medio de redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un concurso para regalar 25 boletos dobles, para asistir al partido entre la selección mexicana y Portugal que se llevará a cabo este 28 de marzo.

La dinámica comenzaba a las 19:00 horas de este viernes; sin embargo, las bases ya se publicaron en la cuenta oficial de Instagram de la mandataria federal.

Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal.



A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 28, 2026

Con una publicación hecha en su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum dio a conocer que estos boletos no serán entregados a personal del gobierno, pues decidió que mejor sean para estudiantes del Bachillerato Nacional.

“En vez de darlos al personal del gobierno, he decidido invitar a estudiantes del Bachillerato Nacional”, indicó en una imagen que publicó en la red social Instagram.

Para conseguir las entradas, pidió a los estudiantes de algún bachillerato público seguir las cuentas oficiales del programa Mundial Social.

Así mismo les pidió enviar un mensaje directo a la cuenta de Instagram Mundial Social 2026, en donde se cuente los motivos por los que se desea asistir al partido.

Indicó que las primeras 25 personas que envíen el mensaje, serán las ganadoras.

El partido entre la Selección Nacional de México y su similar de Portugal inicia este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Las autoridades de la Ciudad de México pidieron a los asistentes salir con tiempo, debido a que no se permitirá la entrada de vehículos, solo se permitirá la llegada en transporte público.

Previamente, el Metro de la Ciudad de México anunció la ampliación de sus horarios para beneficiar a los usuarios, con motivo del partido de futbol.

En las redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el sábado 28 de marzo de 2026 dará servicio hasta las 01:00 horas del domingo 29 de marzo.

Las líneas que amplían su horario son las siguientes:

Línea 1 (Observatorio – Pantitlán)

Línea 2 (Cuatro Caminos – Tasqueña)

Línea 9 (Tacubaya – Pantitlán)

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JVR