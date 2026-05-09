Rechaza informes sobre la revisión a consulados

EL GOBIERNO de México no tiene información sobre la revisión emprendida por la administración estadounidense a los 53 consulados en dicho país y que podría derivar en un cierre de algunas de las sedes diplomáticas.

El jueves, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, aseguró: “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”.

Consultada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto no se ha informado aún a su Gobierno y desestimó que haya razones para que la administración de Donald Trump emprenda tal plan.

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“No tenemos ninguna información. Pero frente a esta información que se está dando en algunos medios, o esta nota que sale en CBS ayer (jueves): Primero, no tenemos ninguna información. Y segundo, no tendría por qué ser”, declaró.

53 consulados de México hay en Estados Unidos

Aseguró que los consulados mexicanos se han dedicado a cumplir con los objetivos que tienen este tipo de representaciones diplomáticas en todo el mundo, que es el de proteger a los connacionales en el exterior, además de que se han comportado con respeto a la política de EU, y apuntó que es falso que desde los mismos se emprendan acciones políticas.

Comentó que México únicamente plantea su postura ante asuntos que le involucran, mas no para pronunciarse en contra de decisiones que tome el gobierno de EU respecto a sus asuntos internos.

“No es que los consulados realicen algún tipo de política en EU en contra del gobierno. Tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Y así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, también EU es su autodeterminación, nosotros no tenemos por qué influir en la política de EU”, dijo.