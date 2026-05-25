CDMX transmitirá gratis los partidos del Mundial 2026 en festivales futboleros

Partidos del Mundial se transmitirán gratis en espacios públicos de la CDMX.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que su administración adquirió derechos de transmisión para proyectar partidos del Mundial de Futbol en espacios públicos de la Ciudad de México, y aseguró que el objetivo es garantizar que toda la población pueda disfrutar del torneo de manera gratuita.

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que los encuentros mundialistas deberían transmitirse en señal abierta, Brugada Molina coincidió con esa postura, aunque reconoció que la difusión depende de quienes organizan el torneo.

“Yo coincido con lo que hoy expresó la Presidenta en la mañana, que debería de ser en línea abierta la transmisión de todos los partidos del Mundial y esto no es así, esa es una decisión de quienes organizan el Mundial”, señaló en conferencia de prensa.

Partidos se transmitirán gratis en los 18 festivales futboleros

La mandataria capitalina explicó que, ante este escenario, el gobierno de la Ciudad de México sostuvo diálogos con los organizadores para adquirir los derechos de transmisión pública y así proyectar los encuentros en los 18 festivales futboleros que se realizarán en la capital.

“Es uno de los objetivos, hacer que la población pueda vivir los distintos momentos del Mundial. Sabemos que hay una pasión futbolera importante en la población”, dijo.

La Jefa de Gobierno aseguró que la estrategia de la administración capitalina busca que la justa deportiva tenga un impacto social más allá de los partidos en el estadio, por lo que impulsaron el proyecto denominado “Mundial social”.

Como parte de esta estrategia, destacó la rehabilitación y construcción de canchas de futbol, así como la realización de actividades deportivas y festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad.

Clara Brugada sostuvo que el objetivo es evitar que las personas tengan que contratar plataformas o servicios privados para poder ver los partidos del torneo.

Para finalizar, informó que los 305 millones de pesos provenientes del Fondo Mixto fueron destinados a la rehabilitación y construcción de estas canchas de futbol en la capital.

Detalló que las obras ya fueron concluidas y que distintos integrantes del gabinete capitalino han comenzado a inaugurar los espacios deportivos en diversas alcaldías.

Además, adelantó que próximamente el gobierno de la Ciudad de México habilitará un micrositio con las ubicaciones de las canchas rehabilitadas y construidas como parte de esta estrategia rumbo al Mundial.

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cehr