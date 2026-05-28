Sheinbaum distingue a militares, marinos y agentes de inteligencia que participan en tareas complejas

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce cada mes en Palacio Nacional a elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad, reveló Omar García Harfuch al destacar el papel operativo de quienes ejecutan la estrategia federal en el territorio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que esas ceremonias ocurren de manera privada y sin difusión pública. “No hay fotos, no hay nada”, dijo al explicar que los reconocimientos se entregan a personal que participa en tareas de seguridad en zonas complejas del país.

García Harfuch abordó el tema al responder sobre su nivel de simpatía pública y rechazó atribuirse de manera personal los resultados presentados por el gabinete federal. El funcionario sostuvo que los avances corresponden a un esfuerzo conjunto de instituciones civiles y militares.

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Estos resultados no son de Omar García o de la propia Secretaría de Seguridad. Son resultados de todo el gabinete de seguridad Omar García Harfuch



El funcionario federal subrayó que cientos de mujeres y hombres participan todos los días en acciones de seguridad en distintas regiones del país.

García Harfuch reconoce exposición diaria de elementos de seguridad

García Harfuch también vinculó esos reconocimientos con la exposición diaria de elementos en zonas con alta violencia. En la entrevista, señaló que muchos de ellos arriesgan la vida en el territorio nacional y cumplen tareas en regiones donde persisten condiciones de riesgo.

El secretario insistió que la comunicación pública de los resultados corresponde a los mandos, pero la ejecución recae en el personal desplegado. Por ello, sostuvo que el reconocimiento mensual de la Presidenta busca visibilizar internamente el trabajo de quienes participan en la estrategia federal de seguridad.

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