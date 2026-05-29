Sheinbaum pide fortalecer canteras de fútbol y apoyar talento juvenil rumbo al Mundial 2026

La Presidenta destacó que el futbol debe convertirse en una herramienta de integración social y desarrollo comunitario.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los clubes de fútbol en México a fortalecer sus propias canteras y escuelas deportivas para impulsar el talento de niñas, niños y jóvenes desde las comunidades más apartadas del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal reiteró que el deporte debe impulsarse “desde abajo” y con una visión social que permita generar oportunidades reales para las nuevas generaciones.

Karla Itzel Peña gana boleto para asistir a partido con sede en Guadalajara. ı Foto: Captura de video

“Que los clubes de fútbol en México tengan sus propias canteras”, expresó Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal dijo importante que los equipos profesionales cuenten con escuelas formativas donde niñas y niños puedan practicar fútbol y aspirar, en un futuro, a integrarse a selecciones nacionales o equipos profesionales.

“Que se formaran desde abajo, que tengan una visión social”, añadió.

Destaca acciones del “Mundial Social” para acercar deporte a todos

Sheinbaum Pardo aseguró sentirse emocionada por el trabajo realizado en torno al llamado “Mundial Social”, estrategia impulsada por el Gobierno federal rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 para fomentar el deporte, la inclusión y la participación de niñas y jóvenes en todo el país.

🎟️⚽️ La Presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de boletos a las jóvenes ganadoras de la dinámica que permitirá a varias aficionadas asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 https://t.co/cCnAHfd8Kn — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 29, 2026

La mandataria destacó el esfuerzo y dedicación de las participantes que formaron parte de la dinámica nacional para ganar boletos a los partidos del Mundial en México.

Sheinbaum señaló que cada uno de los videos enviados reflejó la entrega y compromiso de las jóvenes participantes, además de demostrar que el fútbol también es un espacio para las mujeres.

“En efecto, el fútbol también lo pueden jugar las mujeres”, afirmó.

Asimismo recordó que ya faltan únicamente 11 días para la inauguración de las actividades previas al torneo mundialista en México y explicó que el objetivo principal no es solamente recibir a millones de visitantes durante la justa deportiva, sino dejar un legado social y deportivo permanente en el país.

Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

“Lo que queremos es que el deporte sea parte de algo social, no solamente del negocio”, comentó.

Enfatizó que el deporte debe entenderse como una herramienta de integración social, construcción de paz y desarrollo comunitario. Finalmente, destacó que el impulso al fútbol femenil debe formar parte del presente y futuro del país.

“No solamente el varonil, sino que el fútbol femenil sea parte también de la historia y el futuro de México”, concluyó.

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