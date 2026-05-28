‘¡No que muy ca***!’: legislador de Morena reta a golpes a priista en la Cámara de Diputados

Legislador de Morena reta a golpes a priista en la Cámara de Diputados.

La tensión política en la Cámara de Diputados escaló este jueves luego de que el diputado federal de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar, retara a golpes al legislador priista Carlos Mancilla durante la sesión extraordinaria celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El incidente ocurrió en medio de las discusiones de las reformas constitucionales y electorales impulsadas por la mayoría oficialista, en una jornada legislativa marcada por confrontaciones verbales, acusaciones entre bancadas y más de 25 horas seguidas de sesión.

Aunque el altercado no pasó a mayores, el intercambio entre ambos legisladores provocó momentos de tensión en el pleno y obligó a la intervención de otros diputados para evitar que la confrontación escalara físicamente.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles sanciones o llamados de atención por parte de la Mesa Directiva.

La confrontación ocurrió en un contexto de alta polarización política dentro del recinto legislativo, donde diputados de Morena y de oposición han protagonizado constantes choques durante la discusión de las reformas relacionadas con el Poder Judicial y las modificaciones electorales.

Morena y oposición intercambiaron acusaciones

Durante la jornada, legisladores oficialistas y opositores intercambiaron acusaciones de autoritarismo, persecución política y vínculos con el crimen organizado, lo que elevó el tono del debate parlamentario, incluso el bloque de diputados panistas acuso que algunos legisladores del oficialismo se encontraban en “estado etílico”.

Incluso, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, condenó previamente los insultos lanzados contra la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a los legisladores a mantener la civilidad dentro del recinto parlamentario.

La sesión extraordinaria continua entre reclamos, consignas y discusiones sobre las reservas de los distintos dictámenes impulsados por la mayoría legislativa.

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JVR