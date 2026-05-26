PAN ve “gato encerrado” en periodo extraordinario

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, dirige unas palabras durante la conferencia de prensa. A su lado, la senadora Kenia López Rabadán.

ACCIÓN NACIONAL colocó las reformas electorales de Morena en el centro de su rechazo al periodo extraordinario del Congreso, al advertir que el paquete legislativo abre una ruta para judicializar comicios, modificar la elección del Poder Judicial (PJ) y crear filtros de candidaturas sin sanciones suficientes contra partidos que postulen perfiles ligados al crimen.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, afirmó que su bancada votará contra la reforma en materia de elección judicial. “Es importante entender que hay una enorme trampa y que es una reforma con gato encerrado”, declaró.

Advirtió que la propuesta modifica el proceso de selección de perfiles, porque los comités de evaluación ya no escogerían a 10 personas mejor calificadas para después sortear tres, sino a cuatro aspirantes para insacular dos.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, afirmó que su partido no respaldará las propuestas del oficialismo si Morena no incorpora los cambios planteados por la oposición. Sostuvo que la modificación sólo separa la elección judicial de 2027, pero mantiene la concurrencia en procesos posteriores.

Otra parte del debate se centró en la reforma que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. El dirigente albiazul cuestionó la falta de definición jurídica del término.

El Tip: el PAN destacó la propuesta para aplazar la judicial al 2028, hecho que calificó como señal de “fracaso” de la 4T.

Ricardo Anaya advirtió que el texto abre la puerta a invalidaciones por actos de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros. Mencionó que esa amplitud podría alcanzar a organismos internacionales, medios de comunicación o instituciones extranjeras si alguna autoridad considera que sus pronunciamientos afectan una contienda.

El diputado federal Federico Döring afirmó que la oposición respaldaría una discusión contra la intervención extranjera, siempre que se incluya la intervención criminal como causa de nulidad electoral.

En este contexto, el PAN en la Cámara de Diputados acusó a Morena y a sus aliados de impulsar un periodo extraordinario “a modo”, enfocado sólo en aprobar reformas que fortalecen al oficialismo.

El diputado albiazul Daniel Chimal señaló que el PAN propondrá incorporar tres temas prioritarios al periodo extraordinario: la nulidad de elecciones cuando exista intervención del narco; la pérdida de registro a partidos que postulen o mantengan nexos criminales; y la desaparición de poderes en Sinaloa.