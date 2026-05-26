La CNTE desdeña diálogo, se planta en el Centro y asedia evento del Mundial

La CNTE se planta en el Centro, a metros de instalación mundialista

A tan sólo 17 días del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló un plantón en la calle 5 de Mayo, a unos metros del Zócalo capitalino, donde avanzan los preparativos del Fan Fest con carpas, gradas y pantallas gigantes. La protesta magisterial quedó frente al cerco que la policía capitalina colocó para impedir el ingreso del contingente a la Plaza de la Constitución.

Bajo el blindaje de vallas metálicas, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cerraron los accesos hacia el primer cuadro. La movilización, que salió del Ángel de la Independencia, llegó hasta el cruce de Filomeno Mata con 5 de Mayo, donde la línea policial frenó el paso de la Sección 22 de Oaxaca. El resguardo también alcanzó Palma, Donceles, 20 de Noviembre y Pino Suárez.

El Dato: La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó la represión con gases lacrimógenos por la Policía del “gobierno neoliberal”.

La cercanía del Mundial elevó el peso político de la jornada. A unos metros del montaje del Fan Fest, los profesores disidentes intentaron llevar sus demandas al mismo punto donde el Gobierno prepara una de las principales vitrinas del torneo. Desde ahí, el magisterio disidente lanzó una advertencia directa. “Si no hay solución, no rueda su balón”.

El cruce de 5 de Mayo con Filomeno Mata fijó el límite del avance magisterial. Ahí, la línea policial cerró el paso hacia el Zócalo y la tensión escaló entre empujones y piedras. También se usó gas que irritó ojos y garganta, de acuerdo con testimonios de docentes, periodistas y asistentes que se encontraban en la zona. Autoridades capitalinas negaron el uso de agentes químicos, pero la CNTE sostuvo que la protesta fue recibida con gases lacrimógenos en medio de una “ciudad amurallada”.

Desde ese punto y ante la imposibilidad de avanzar, José Martínez, titular de la instancia de coordinación nacional de la Sección 22, afirmó que cerca de ocho mil profesores participaron en el plantón. La cifra, dijo, equivale al 20 por ciento de toda la sección oaxaqueña, con apoyo de agrupaciones de Quintana Roo, Baja California, Estado de México y Zacatecas.

MAESTROS salieron del Ángel de la Independencia hacia Plaza de la Constitución ı Foto: David Patricio|La Razón

Frente al cerco policiaco, el representante explicó que el objetivo original era entrar al Zócalo. “Llegamos para hacer la marcha y el plantón por las demandas específicas del pliego que se entregó el 1 de mayo, porque son temas específicos de Oaxaca”, declaró. También aseguró que el Gobierno capitalino no ofreció un sitio alterno para poder realizar esta protesta.

Otro representante de los colectivos de la CNTE ligó el operativo con el montaje del evento deportivo. “El que diga que gobierna para los pobres, gobierna para la casa poderosa y empresarial, porque les importa más un Mundial de Fútbol que el reclamo de todo un pueblo”, acusó ante los docentes reunidos cerca del cerco policial.

“Aunque digan que los cuerpos de seguridad están para proteger a los más necesitados, al pueblo, están para reprimir a los sectores que protestan, que dicen las verdades y defienden sus derechos”, expresó el mismo representante.

Frente a la línea de uniformados, el reclamo subió de tono contra el Gobierno federal. “Hoy bastaron dos años del segundo piso para mostrar que son la misma historia que los regímenes anteriores. Bastaron dos años del segundo piso para que mostraran el cobre. Así nos reciben”, denuncó el integrante de la CNTE-Oaxaca, en alusión al proyecto político de la administración actual.

ENCUENTRO entre el magisterio y autoridades capitalinas con gas lacrimógeno ı Foto: David Patricio|La Razón

Después del choque con los uniformados y de una negociación con personal de la Secretaría de Gobierno capitalina, las casas de campaña, lonas y mantas comenzaron a instalarse para un plantón indefinido sobre la calle 5 de Mayo.

Ante la negativa de cederles más espacio y retirar a los elementos de seguridad hasta la catedral, los manifestantes amagaron con recorrer el campamento hasta Eje Central Lázaro Cárdenas y la explanada de Bellas Artes.

Mientras el campamento se extendía, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrecieron instalar una mesa de trabajo con la CNTE para revisar sus planteamientos. Ambas dependencias señalaron, en un comunicado conjunto, que buscarían dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables con autoridades competentes.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, aseguró que el Gobierno de México garantiza el respeto a la libre manifestación y pidió privilegiar el diálogo. Desde la calle 5 de Mayo, la CNTE mantuvo su exigencia de interlocución directa y cuestionó que las autoridades atiendan a otra representación sindical.

Otro de los representantes de la CNTE afirmó que el magisterio ha solicitado espacios tripartitas y atención por vías institucionales. “Hemos pedido de manera civil que escuchen nuestras peticiones y sólo se sientan con la parte sindical corrupta y traidora que representa Alfonso Zepeda”, señaló.

La demanda central del contingente incluye la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y de la reforma educativa.

“Llegamos para hacer la marcha y el plantón por las demandas específicas del pliego que se entregó el 1 de mayo, porque son temas específicos de Oaxaca”, declaró el maestro disidente.

Sobre la promesa de modificar las pensiones, el representante magisterial citó un compromiso atribuido a la Presidenta durante su campaña.

“Yo creo que Claudia tiene memoria, debe tener palabra. Cuando cerró la campaña aquí en el Zócalo dijo que iba a abrogar la ley del ISSSTE de 2007”, dijo.

Rumbo al paro nacional previsto para el próximo 1 de junio, el titular de la instancia de coordinación nacional de la Sección 22 dijo que las decisiones dependerán de la reunión de la Sección 22 en Oaxaca, así como de la Asamblea Nacional Representativa que se realizará en los próximos días.

Otro de los manifestantes cerró su reclamo con una acusación directa sobre el trato recibido. “Hoy estamos mostrando que aquellos que sí tenemos la verdad y estamos dispuestos a venir a las calles somos recibidos con gases lacrimógenos y a garrotazos”. El docente aseguró que “les interesa más su imagen ante el mundo, que la verdad que pregona un pueblo y un sector de trabajadores que mucho le ha dado a la patria”.