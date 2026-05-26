Suavizan a Andy salida de cúpula de Morena; busca fuero: oposición

EL EXSECRETARIO de Organización, en sesión del Consejo Nacional en marzo pasado

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su separación del cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, para buscar una diputación federal por el estado de Tabasco, en el próximo proceso electoral.

A través de una carta dirigida a la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, así como al Congreso Nacional, al Consejo Nacional y a la militancia de Morena, López Beltrán informó que dejará también su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí, donde siempre estuve”, expresó el político tabasqueño, al confirmar su intención de contender por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el sexto distrito federal de Tabasco, conformado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

La demarcación es considerada uno de los principales bastiones electorales del movimiento lopezobradorista y de Morena, partido que en las elecciones federales de 2021 obtuvo el 58.1 por ciento de la votación total para diputaciones federales en la entidad.

Ese resultado permitió al partido guinda ganar los seis distritos electorales de mayoría relativa en Tabasco y desplazar a las coaliciones opositoras.

Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Rocío Beltrán, señaló que su decisión se encuentra en congruencia con lo acordado durante la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena.

En el documento, destacó los resultados obtenidos al frente de la Secretaría de Organización durante un año y siete meses de gestión, entre ellos, el incremento del padrón partidista en 10 millones de nuevos militantes. Asimismo, detalló que Morena logró credencializar a cerca de siete millones de nuevos afiliados en todo el país, cifra que, aseguró, continúa creciendo diariamente.

La salida de López Beltrán ocurre en un momento clave para el partido rumbo a la renovación de cargos legislativos, donde diversos perfiles han comenzado a definir sus aspiraciones políticas de cara al siguiente proceso electoral: “Aprovecho para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca”.

RESPALDO. Tras confirmarse la noticia, diversas figuras de Morena expresaron su respaldo y reconocimiento a López Beltrán. La dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, confirmó haber recibido la carta de separación del hijo del expresidente López Obrador y agradeció su labor al interior del movimiento.

“Recibí tu carta de separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco, a nombre de Morena Sí, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento”, expresó Montiel Reyes.

Presume avances ı Foto: Especial

Afirmó que López Beltrán ha sido parte de una generación que continúa “haciendo historia junto al pueblo de México”, y aseguró que enfrentará nuevos retos y logros en su carrera política.

También Adán Augusto López, senador de Morena, quien habitualmente evita dar declaraciones a la prensa, accedió en esta ocasión a hablar sobre las aspiraciones políticas de Andrés Manuel López Beltrán, y le expresó públicamente su respaldo tras su salida de la Secretaría de Organización del partido para buscar una diputación federal.

“Yo le deseo todo el éxito. Hace muchos años yo le dije que debiera de participar. Caminando va a ganar”, dijo al ser cuestionado sobre las posibilidades del hijo del expresidente al contender por una diputación federal.

Sobre la posibilidad de acompañarlo durante la campaña, recordó la relación política que ambos han mantenido en los últimos años: “Él me ha acompañado en las campañas que yo tuve para gobernador y para senador”.

El exgobernador de Tabasco indicó que recientemente tuvo contacto con Andy, aunque aclaró que éste no le adelantó sus aspiraciones políticas y aseguró que acudiría a sus actos proselitistas incluso sin invitación: “Lo saludé, creo. El día del consejo nos vimos. Y aunque no me lo pidiera, iría yo a sus eventos. Claro que sí”.

Finalmente el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró que Andrés Manuel López Beltrán representa un activo político para el movimiento y podría aportar electoralmente a Morena rumbo a los comicios de 2027.

Cuestionado sobre si la figura de López Beltrán sumaría como candidato de Morena pese a los señalamientos e investigaciones periodísticas relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles conocida como “huachicol fiscal”, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) evitó profundizar en las acusaciones y llamó a esperar los tiempos electorales.

“Creo que hizo lo correcto. Andrés Manuel López Beltrán es un joven con talento y capacidad y él desea participar por su tierra, por la tierra de sus mayores, como candidato a diputado federal en la elección del 2027. En lo personal le deseo suerte. Es una gente que tiene mi reconocimiento. Mi punto personal de vista es que él ha sido un activo de Morena y que le va a sumar al movimiento. Esa es mi posición personal”, afirmó.

Ven “alerta institucional” en el guinda

| Por Claudia Arellano |

Tras anunciarse la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena, el asesor legal y especialista en crímenes financieros, Salvador Mejía, consideró que este hecho representa una “señal de alerta institucional” y podría estar relacionado con la búsqueda de protección mediante el fuero constitucional.

“Dentro de las diversas lecturas de este comunicado me quedo con la de la búsqueda urgente de fuero”, señaló el especialista al analizar el documento de separación presentado por López Beltrán.

Mejía advirtió que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha permanecido bajo escrutinio público debido a diversos señalamientos, a través de investigaciones periodísticas, que documentan presuntos beneficios económicos para personas cercanas a su círculo personal.

El Tip: Aunque ha formado parte de las filas de Morena desde 2014, el primer cargo oficial del hijo de AMLO fue cuando asumió la Secretaría de Organización del partido.

Entre los casos mencionados se encuentra el supuesto uso del programa federal Sembrando Vida para impulsar el cultivo de cacao destinado presuntamente a abastecer a la empresa familiar Rocío Chocolate.

Asimismo, se mencionan las publicaciones periodísticas que vinculan a Jorge Amílcar Olán, identificado como amigo cercano de López Beltrán, con presuntas ventajas en contratos relacionados con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. También mencionó adjudicaciones superiores a 490 millones de pesos realizadas por el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar.

A nivel internacional, Mejía señaló que los especialistas apuntan a que la presión sobre López Beltrán se incrementó tras reportes sobre presuntas investigaciones abiertas por agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, relacionadas con una supuesta red de “huachicol fiscal” operada dentro de Pemex. Desde el 2025, analistas apuntaban la salida de López debido a tensiones internas dentro de Morena y con la salida de Alcalde se visualizaba su renuncia muy pronto.

“Lo sacaron de ahí; le dijeron: ‘ya no estorbes’”

| Por Claudia Arellano |

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena no se trató de una decisión voluntaria. “Suena como a una patada. Lo sacaron de ahí; le dijeron: ‘ya no estorbes’”, afirmó.

El diputado añadió que López Beltrán se convirtió en “un personaje incómodo” para Morena y sostuvo que su salida obedecería a conflictos internos dentro del partido oficialista. Asimismo, criticó la influencia de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que representan un obstáculo para el Gobierno federal actual.

*500 diputaciones se elegirán en los comicios del 27

“Yo creo que él y otros personajes del pasado deberían dejar gobernar ya a la Presidenta del país. La herencia de la Presidenta en materia de seguridad es un lastre. Y aparte tiene que tolerar a esos juniors vaquetones, que es lo que son los hijos del hechicero de Macuspana”, sostuvo el legislador.

Además, lanzó una crítica hacia los hijos del exmandatario al calificarlos como “juniors vaquetones” y señaló que la actual administración enfrenta consecuencias derivadas del sexenio anterior.

PAN acusa en relevo de Andy ruta por el fuero

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, aseguró que desconoce si Andrés Manuel López Beltrán busca obtener protección mediante el fuero constitucional, al pretender competir por una diputación federal.

Detalló que, luego de los señalamientos e investigaciones difundidas en Estados Unidos relacionadas con una presunta red de “huachicol fiscal”, en las que ha sido mencionado el hijo del expresidente, no le gustaría adelantar una opinión.

Sin embargo, López Rabadán sostuvo que los partidos políticos tienen la obligación de postular perfiles íntegros y transparentes ante la ciudadanía.

Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la renuncia de Andy López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena abrió una ruta política para buscar fuero, en medio de señalamientos contra cuadros morenistas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Jorge Triana, vocero panista, pidió revisar los registros que el partido presente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que algunos buscarán una curul por algo más que competencia política.

“Se van a pelear entre ellos para ver quién tiene fuero”, señaló, al advertir que la lista de aspirantes “va a empatar muy probablemente con la lista de los más buscados de la DEA”.

“Pongan ojo de quiénes son los candidatos de Morena el año entrante, porque son los que están urgidos, ávidos, necesitados, excitados”, señaló.

El dirigente nacional, Jorge Romero, evitó especular sobre una investigación contra Andy, pero presentó su salida como un síntoma de desgaste en Morena. Sostuvo que el oficialismo colocó al hijo de AMLO como una figura de relevo político, pero aseguró que esa expectativa perdió fuerza tras resultados adversos.