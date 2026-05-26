Ven “alerta institucional” en el guinda

Andrés Manuel López Beltrán se despide de los demás integrantes de Morena que asistieron al Consejo Nacional donde se eligió a la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel.

Tras anunciarse la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena, el asesor legal y especialista en crímenes financieros, Salvador Mejía, consideró que este hecho representa una “señal de alerta institucional” y podría estar relacionado con la búsqueda de protección mediante el fuero constitucional.

“Dentro de las diversas lecturas de este comunicado me quedo con la de la búsqueda urgente de fuero”, señaló el especialista al analizar el documento de separación presentado por López Beltrán.

Mejía advirtió que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha permanecido bajo escrutinio público debido a diversos señalamientos, a través de investigaciones periodísticas, que documentan presuntos beneficios económicos para personas cercanas a su círculo personal.

El Tip: Aunque ha formado parte de las filas de Morena desde 2014, el primer cargo oficial del hijo de AMLO fue cuando asumió la Secretaría de Organización del partido.

Entre los casos mencionados se encuentra el supuesto uso del programa federal Sembrando Vida para impulsar el cultivo de cacao destinado presuntamente a abastecer a la empresa familiar Rocío Chocolate.

Asimismo, se mencionan las publicaciones periodísticas que vinculan a Jorge Amílcar Olán, identificado como amigo cercano de López Beltrán, con presuntas ventajas en contratos relacionados con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. También mencionó adjudicaciones superiores a 490 millones de pesos realizadas por el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar.

A nivel internacional, Mejía señaló que los especialistas apuntan a que la presión sobre López Beltrán se incrementó tras reportes sobre presuntas investigaciones abiertas por agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, relacionadas con una supuesta red de “huachicol fiscal” operada dentro de Pemex. Desde el 2025, analistas apuntaban la salida de López debido a tensiones internas dentro de Morena y con la salida de Alcalde se visualizaba su renuncia muy pronto.