Aprueban diputados aplazar elección judicial a 2028 tras más de 15 horas de debate

San Lázaro aprueba reforma judicial tras más de 15 horas de debate y confrontaciones

Luego de una sesión de más de 16 horas marcada por confrontaciones entre Morena y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con las que se aplaza la elección de jueces y magistrados hasta 2028 y se modifican aspectos relacionados con la selección de candidaturas al Poder Judicial.

El dictamen fue avalado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, en medio de gritos, acusaciones cruzadas, reclamos por presuntos vínculos con el crimen organizado y expresiones de respaldo tanto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, como críticas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La iniciativa fue enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación.

Cámara de Diputados aprueba dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial ı Foto: Especial

Entre los principales cambios aprobados se encuentra el aplazamiento de las elecciones de jueces y magistrados hasta junio de 2028, además de ajustes en la metodología para seleccionar candidaturas judiciales.

También se aprobaron al menos tres reservas impulsadas por Morena y el Partido del Trabajo relacionadas con la duración de magistrados y jueces electos, así como disposiciones sobre revocación de mandato.

La diputada morenista Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio defendió la reforma argumentando que busca combatir privilegios e impunidad dentro del sistema judicial.

“Los y las mexicanas vieron por años cómo los delincuentes de cuello blanco quedaban impunes y cómo los poderosos encontraban protección en tribunales”, sostuvo.

Otro de los cambios aprobados contempla revivir las antiguas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora bajo la figura de “Secciones”, con el objetivo de agilizar la discusión de asuntos dentro del máximo tribunal.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna modificó una de sus reservas para proponer que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya estaban en funciones antes de la elección judicial de 2025 puedan reelegirse en el próximo proceso.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar criticó públicamente la medida y advirtió que podría violar disposiciones constitucionales.

“No hagamos el ridículo nacional, porque es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución”, expresó.

Ramírez Cuéllar señaló además que los magistrados podrían extender su permanencia en el tribunal hasta siete años adicionales, después de haber acumulado ya una década en el cargo.

La jornada legislativa estuvo marcada por constantes confrontaciones verbales entre bancadas.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla llamó “asesino” al morenista Leonel Godoy Rangel desde tribuna, lo que provocó una ola de gritos y reclamos entre legisladores.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intentó restablecer el orden durante varios minutos sin éxito.

En defensa de Godoy, la diputada petista Lilia Aguilar Gil pidió retirar al priista de la tribuna y reclamó a la presidencia de la Mesa Directiva ejercer autoridad sobre la asamblea.

La discusión concluyó entrada la noche, mientras aún permanecen pendientes otras iniciativas relacionadas con nulidad electoral por presunta intervención extranjera.