Andy justifica su candidatura; tenía pacto con AMLO

EL EXSECRETARIO de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el pasado 7 de marzo

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante el sexenio de su padre mantuvo un acuerdo familiar para no competir por cargos de elección popular, razón por la cual permaneció alejado de candidaturas mientras el exmandatario se encontraba en funciones.

López Beltrán explicó que decidió mantenerse al margen de la contienda política para evitar que su eventual participación fuera utilizada como argumento de crítica contra el entonces presidente.

El Tip: Tras su llegada a Tabasco, Andy acusó que algunos medios de oposición criticaron su arribo y advirtió que no acudirá a entrevistas que son abiertamente contrarias a su partido.

“No quise estorbar su carrera, creo que eso es parte del acuerdo y el porqué de no participar; no se trataba de estorbarle a él de ninguna manera o que nos utilizaran para criticarlo”, declaró.

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El morenista afirmó que, ahora, tras la salida de López Obrador de la Presidencia, considera que puede participar políticamente “en igualdad de condiciones” y confirmó su intención de contender por una diputación federal en Tabasco.

Además, señaló que tiene arraigo en la entidad debido a que nació en Macuspana y creció en Villahermosa, además de informar que realizó un cambio de domicilio hacia el municipio de Teapa para cumplir con los requisitos electorales.

47 por ciento de rechazo tiene Andy, de acuerdo con Enkoll

Sostuvo que, si hubiera buscado un cargo público mientras su padre encabezaba el gobierno federal, habría tenido ventajas derivadas de su apellido y cercanía con el poder presidencial. “Pude tener ventaja por llevar su nombre o su apellido, pero ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás”, afirmó.

Añadió que durante el sexenio pasado evitó participar políticamente para no generar señalamientos relacionados con nepotismo o uso de influencias. “No es lo mismo haber sido candidato como hijo del presidente de México, como hijo del jefe de gobierno o del líder de nuestro movimiento”, expresó.

Reveló que el expresidente recibió positivamente su decisión de iniciar una carrera política en Tabasco. “Se puso muy feliz”, dijo sobre la reacción de su padre ante su aspiración a una diputación federal.