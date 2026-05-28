Cuentan que con el estreno del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión también regresó la teatralidad a la que nos tienen más que acostumbrados nuestros legisladores. El momento más emblemático nos lo regaló el diputado del PRI, Arturo Yáñez. Durante el debate en el pleno de San Lázaro, donde se desahogaban centenares de reservas a ajustes de la reforma judicial, el duranguense pisó varios callos con la presentación de “La Lotería de Morena”, que reemplaza algunas de las icónicas cartas del tradicional juego de mesa mexicano por denominaciones que, según él, definen la conducta de algunos personajes afiliados al partido guinda, aunque, nos dicen, no le van tan mal a políticos de cualquier otro color. Y aunque el legislador priista no explicó qué cartas del juego original reemplazó, nos dicen que se pueden deducir algunas inspiraciones: por El Gallo, ‘El Autoritarismo’; por La Calavera, ‘La Inseguridad’; por La Mano, ’Los Corruptos’; por El Alacrán, ‘Los Narcopolíticos’; por La Escalera, ‘El Nepotismo’; por El Cantarito, ‘Los Huachicoleros’... Qué tal.