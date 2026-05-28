Frutos de la academia Harfuch

Digna de mención, nos comentan, ha sido la graduación de más de 400 agentes de investigación e inteligencia y la formación de 34 jefes policiales que integran la primera generación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la nueva joya de la corona de la Estrategia Nacional de Seguridad liderada por el secretario Omar García Harfuch, quien hace un par de meses, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la creación de esta escuela, única en su tipo y que tiene una encomienda relevante: hacer que los mandos de seguridad de todos los niveles de gobierno tengan bases y herramientas que los conviertan en nuevos actores del plan federal para bajarle a la violencia y para atajar de una vez por todas a la delincuencia organizada y a sus empresas criminales. “Hoy estamos aquí con la primera generación de agentes de investigación e inteligencia. Mujeres y hombres que a partir de este momento asumen una de las tareas más importantes, más delicadas y patrióticas que puede tener un servidor público: proteger a México”, dijo el encargado de la seguridad ciudadana. Enhorabuena.