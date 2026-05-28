¿Destraban lío del Poli?

En un esfuerzo por darle salida a los conflictos alrededor del Instituto Politécnico Nacional, nos indican que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio un importante golpe de timón: el anuncio de la extinción del patronato Corazón Guinda y Blanco, en respuesta a una de las principales demandas planteadas por estudiantes de la casa de estudios, que llevan semanas en protesta contra lo que llaman “la decadencia del Poli” y que han denunciado que precisamente ese órgano de administración ha hecho un muy cuestionable manejo de recursos de la comunidad politécnica. Nos explican que este paso, si se hace bien y de buenas, dará pie a que se resuelvan otras exigencias planteadas por el alumnado en su pliego petitorio, como la transparencia financiera, que al mismo tiempo contribuya a que el dinero dé para mejoras en la infraestructura y equipamiento de escuelas y vocacionales del instituto y que una nueva organización permita que haya mayor participación estudiantil. Pendientes.