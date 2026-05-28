Canciller evita confirmar si EU ya entregó pruebas

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, evitó responder si el gobierno de Estados Unidos ya entregó pruebas a México relacionadas con los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Insunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados con el narcotráfico.

A su llegada al Senado, donde acudió a la ceremonia de apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el canciller fue cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre si la administración estadounidense ya compartió evidencia formal con México relacionada con el caso.

“Voy ahorita al evento”, respondió Velasco al ser interrogado sobre si ya habían llegado las pruebas provenientes de Estados Unidos sobre el caso Sinaloa. Ante la insistencia de los reporteros, el funcionario evitó emitir una respuesta clara y continuó avanzando hacia el salón de plenos.

62 por ciento de mexicanos cree las acusaciones a Rocha

La presencia de Velasco en la Cámara Alta ocurrió en el marco de la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, encuentro que reúne a legisladores de América Latina y Europa para abordar temas de cooperación política, económica y social.

El breve intercambio ocurrió en medio de las presuntas investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa señalados de posibles vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados se encuentran Rocha Moya e Inzunza, además de otros ocho funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

Hasta ahora, ni la Cancillería ni otras dependencias del Gobierno federal han informado oficialmente sobre la recepción de pruebas, expedientes o solicitudes formales relacionadas con dichos señalamientos.

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FGR