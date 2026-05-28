Diputados aprueban en lo particular reforma para crear comisión de verificación de candidaturas; pasa al Senado

Diputados aprueban en lo particular reforma para crear comisión de verificación de candidaturas.

Luego de más de 32 horas de discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva informó la aprobación en lo particular y en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

La Secretaría de la Mesa Directiva dio a conocer que el proyecto fue avalado con 271 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, luego de la discusión y votación de las reservas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

La reforma tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y fiscalización financiera para revisar los perfiles de candidatos a cargos de elección popular del próximo año 2027.

La reforma tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y autoridades de seguridad. ı Foto: Cuartoscuro

Entre los puntos centrales del dictamen se contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejerías del INE, encargada de fungir como enlace entre las autoridades competentes y los partidos políticos que decidan someter voluntariamente a revisión los antecedentes de sus aspirantes.

Morena y aliados defienden el proceso

Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la iniciativa al asegurar que fortalecerá la transparencia y ayudará a impedir que perfiles vinculados con actividades ilícitas lleguen a cargos públicos.

En contraste, diputados de oposición acusaron que el mecanismo podría ser utilizado como herramienta de persecución política y cuestionaron que las revisiones dependan de acuerdos voluntarios de los partidos políticos.

Fue una de las sesiones más extensa

La aprobación ocurrió en medio de una de las sesiones más extensas de la actual Legislatura, marcada por confrontaciones entre bancadas, intercambio de acusaciones y debates en torno a las reformas constitucionales y electorales impulsadas por la mayoría parlamentaria.

Con la aprobación en lo particular, el dictamen será remitido al Senado de la República para su análisis y eventual discusión como cámara revisora.

El dictamen será remitido al Senado de la República para su análisis y eventual discusión como cámara revisora. ı Foto: Cuartoscuro

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JVR