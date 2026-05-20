Morena solicita expulsión de Sergio Mayer y su exclusión de futuras candidaturas

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que inició un procedimiento sancionador de oficio contra Sergio Mayer Bretón, derivado de su decisión de pedir licencia como diputado federal para ingresar a un reality show, acción que, aseguró el órgano partidista, afectó la imagen del partido y colocó intereses personales por encima de los principios del movimiento.

De acuerdo con un comunicado dirigido a la militancia, simpatizantes y opinión pública, el procedimiento fue iniciado el pasado 24 de febrero y contempló como medida cautelar la suspensión de los derechos partidarios de Sergio Mayer Bretón.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena señaló que, durante el desarrollo del proceso, el legislador decidió no atender las etapas procesales correspondientes, por lo que el procedimiento continuó conforme a la normatividad interna.

Asimismo, el órgano interno de Morena indicó que tuvo conocimiento de la renuncia presentada por Sergio Mayer Bretón a su militancia antes de que se emitiera una resolución definitiva sobre el caso.

Ante este escenario, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó solicitar a las instancias correspondientes la baja de Sergio Mayer Bretón del padrón de afiliados, así como su exclusión para participar como candidato de Morena en cualquier futuro proceso interno de selección.

En el posicionamiento, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sostuvo que “la templanza y firmeza de nuestros principios” y la unidad de quienes integran el movimiento son las herramientas fundamentales para la consolidación del denominado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

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FGR