Sheinbaum ‘exculpa’ a Trump de declaraciones contra México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ‘exculpó’ a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de las declaraciones que él mismo ha emitido contra México y las cuales atribuyó a los asesores del republicano.

En un amplio pronunciamiento por la defensa de la soberanía nacional, la mandataria remarcó que se debe prestar atención a quienes buscan intervenir en México.

En ese marco, comentó que hay quienes señalan a Estados Unidos de perseguir tal objetivo, pero dijo que no cree que Donald Trump tenga tal plan, sino que esto parte de las personas que lo asesoran en el gobierno.

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“Sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque Nos puede decir: “Estados Unidos”. No creo en eso. Ni siquiera la verdad, personalmente creo que sea presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí”, dijo.

EL PRESIDENTE de EU, Donald Trump, en el Air Force One, el viernes ı Foto: Reuters

No van a intervenir en elecciones del 2027

Atribuyó tales acciones al próximo periodo electoral que vivirá aquel país y frente a lo cual remarcó un rechazo a cualquier intención de que México sea utilizado en ese contexto.

“Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre. En una visión muy electorera de algunos cuantos, pues no, no, México no es piñata de nadie.

Bajo esa línea, la mandataria advirtió que tampoco se permitirá que alguien intervenga en el proceso electoral que se vivirá dentro del territorio nacional el próximo año.

“Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México a los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía y gobiernos honestos que han dado resultados o que hemos dado resultados. Porque si no fuéramos honestos no podríamos estar dando resultados”, declaró.

Al hablar de las críticas que se hacen a su gobierno, que incluyen señalamientos sobre tener supuestos nexos con la delincuencia organizada, la mandataria subrayó que no hay elementos para que alguien pueda sostener tal acusación.

“No, nosotros no vimos el pacto criminal en 2018 porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada”, sostuvo.

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LMCT