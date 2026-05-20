Marina acelera decomisos contra narco en plena presión de EU

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el aseguramiento de cerca de tres toneladas de presunta cocaína en operaciones marítimas durante mayo, además de casi tres toneladas de metanfetamina y alrededor de ocho toneladas de precursores químicos en acciones terrestres contra laboratorios clandestinos.

En el balance mensual, la dependencia informó que personal naval reforzó las labores de vigilancia en mar, aire y tierra, con prioridad en la intercepción de embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas y en el combate a sitios destinados a la elaboración de drogas sintéticas.

Tan sólo en aguas del Océano Pacífico, la Armada de México acumuló seis aseguramientos consecutivos frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Según la institución, estas operaciones permitieron impedir el traslado de estupefacientes por vía marítima.

En #Marina intensificamos operaciones y ofrecemos resultados contundentes durante el mes de mayo.



En cada misión, por mar, aire y tierra, nos desempeñamos con profesionalismo y eficiencia. Para ello nos preparamos con disciplina y vocación.



Porque detrás de cada uniforme… pic.twitter.com/tNT8MyRgzh — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 20, 2026

A nivel terrestre, elementos navales localizaron ocho laboratorios clandestinos en lo que va del mes. En esos puntos incautaron casi tres toneladas de metanfetamina y cerca de ocho toneladas de sustancias precursoras, utilizadas para la fabricación de droga sintética.

Desde el inicio de la actual administración, la Semar suma casi 70 toneladas de presunta cocaína asegurada en aguas nacionales. En esos operativos también se detuvo a 244 personas, además de incautar 76 embarcaciones, tres unidades de bajo perfil, 190 motores y aproximadamente 149 mil 171 litros de combustible sin documentación legal.

Cifras acumuladas de la institución señalan que, en coordinación con autoridades federales, la Armada de México ha intervenido 105 laboratorios clandestinos. En ellos localizó alrededor de 100 toneladas de presunta metanfetamina y 765 toneladas de precursores químicos.

El balance de la Marina también llega bajo una coyuntura de mayor exigencia estadounidense contra las redes mexicanas dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. Washington ha colocado los precursores químicos, los laboratorios clandestinos y las finanzas de los cárteles entre sus prioridades de seguridad.

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MSL