PAN advierte consecuencias internacionales para Morena si defienden a Rocha Moya

Legisladores del Partido Acción Nacional advirtieron que, si la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la protección política al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Morena podría enfrentar consecuencias internacionales e incluso ser señalado como una organización vinculada al terrorismo por presuntos nexos con el crimen organizado.

En conferencia de prensa, el diputado federal Federico Döring sostuvo que el Estado mexicano ha perdido credibilidad ante la comunidad internacional debido a las acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y grupos criminales.

“El gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán y un senador de Morena están señalados por colusión con el crimen organizado. Eso afecta la legitimidad del Estado mexicano, de sus instituciones y poderes”, afirmó.

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Döring señaló que, si el Gobierno federal no coopera con las autoridades estadounidenses respecto al caso de Rocha Moya, podría generarse un escenario de intervención internacional debido a que los grupos criminales son considerados organizaciones terroristas por el país vecino.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

En el mismo sentido, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, comparó el caso con la protección brindada en el pasado a líderes extremistas internacionales.

“Es como si Afganistán o Pakistán hubieran defendido a Osama bin Laden. A ese nivel está jugando México al proteger a presuntos narcoterroristas ligados a Morena”, expresó.

Los legisladores advirtieron que entre las posibles repercusiones económicas se encuentra el congelamiento de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, cuyo proceso clave inicia el próximo 1 de julio.

“Si no hay una revisión adecuada y cooperación, se nos viene la noche en la economía de México”, alertó Döring.

Asimismo, señalaron que Estados Unidos podría endurecer medidas financieras, incluyendo impuestos de entre 5 y 10 por ciento a las remesas enviadas por connacionales, bajo el argumento de que existen investigaciones sobre el uso de estos recursos por parte del crimen organizado.

Raúl Torres Guerrero afirmó que actualmente México enfrenta “tres repercusiones” desde Estados Unidos y acusó al Gobierno federal de priorizar la protección política de Rocha Moya sobre la seguridad de los ciudadanos.

“El Gobierno de Morena está poniendo primero a sus narcodelincuentes antes que a los mexicanos”, sostuvo.

El diputado del PAN, Raúl Torres Guerrero ı Foto: PAN CDMX

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LMCT