Ricardo Monreal prevé que reforma sobre elección judicial quede aprobada antes de junio

El diputado Ricardo Monreal, ayer, durante la Conferencia Legislativa del Pueblo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que la iniciativa presidencial de reforma relacionada con la elección del Poder Judicial podría quedar aprobada y entrar en vigor entre el 2 y 3 de junio.

Monreal detalló que este miércoles la iniciativa será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que fungirá como cámara de origen.

Explicó que el dictamen podría emitirse este jueves y posteriormente iniciaría un periodo de análisis legislativo de cinco días.

“El martes próximo se convocará la Comisión de Puntos Constitucionales para la votación del dictamen, para que el miércoles empecemos a discutirlo en Cámara de Diputados”, indicó.

Acudí al Senado a una reunión sobre la iniciativa de reforma constitucional que modifica la fecha de elección de integrantes del Poder Judicial de 2027 a 2028.

Al recibirla en la @Mx_Diputados, iniciaremos el trámite legislativo correspondiente, con análisis responsable y diálogo pic.twitter.com/jxA2mrGr7O — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 20, 2026

El legislador adelantó que la discusión en San Lázaro podría extenderse durante todo el miércoles e incluso parte del jueves, para posteriormente remitir la minuta al Senado como cámara revisora.

De acuerdo con Monreal, la Cámara alta sesionaría jueves y viernes para concluir el proceso legislativo y enviar la reforma a los congresos estatales.

“El viernes se terminará el proceso y se enviará a los estados para que sean también la mayoría quienes avalen, si es que así sucede, la reforma constitucional”, explicó.

Monreal señaló que hasta el momento la iniciativa presidencial es el único tema contemplado para el eventual periodo extraordinario; sin embargo, no descartó que puedan incorporarse otros asuntos legislativos en las próximas horas.

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MSL