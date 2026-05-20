Por Mundial 2026, INE operará en home office por saturación vial prevista

El Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó que parte de su personal trabaje a distancia durante 42 días debido a las afectaciones de movilidad que provocará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, donde se prevé la llegada de más de un millón de turistas y un impacto considerable en la movilidad urbana sobre vialidades y transporte público.

La decisión fue comunicada en un oficio firmado por la secretaria ejecutiva del organismo, Claudia Espino, en el que se argumenta que el Mundial traerá un incremento significativo en el tránsito vehicular, la movilidad urbana y los niveles de contaminación en la capital del país.

“Con motivo de la realización de los partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y considerando la alta afluencia de personas que se prevé en la Ciudad de México, aproximadamente 1.1 millones de turistas, y con ello el incremento en el tránsito vehicular, la movilidad urbana y las emisiones contaminantes”, señala el documento.

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👉Se van del lunes 1º de junio al domingo 12 de julio a trabajar en la modalidad remota.



Informa la circular que los MAC lo definirá la DERFE.👇 pic.twitter.com/M3aNL8MEuP — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) May 20, 2026

El oficio también refiere que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó al instituto el uso de los estacionamientos de sus inmuebles para apoyar el desfogue vehicular en la zona sur de la capital.

“Así como, la solicitud del gobierno local para la utilización de los estacionamientos de nuestros inmuebles y con ello el desahogo automovilístico circulante, se ha determinado administrativamente el cierre de nuestros edificios de la zona sur de la Ciudad, y el trabajo en modalidad remota para el personal del INE del centro del País”, indica el texto.

La medida aplicará del 1 de junio al 12 de julio y abarcará tanto la sede central del instituto, ubicada en Viaducto Tlalpan, como otros tres edificios cercanos al Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el documento, el objetivo es evitar aglomeraciones, reducir tiempos de traslado del personal y garantizar la continuidad de las actividades institucionales durante el periodo mundialista.

“Dicha disposición administrativa, que ya ha sido llevada a cabo en otros momentos de contingencia, aplicará únicamente por el periodo comprendido del lunes 01 de junio al domingo 12 de julio”, detalla el oficio.

Pese al esquema remoto, fuentes del organismo señalaron que se analiza mantener de manera presencial la sesión del Consejo General programada para el 19 de junio, considerada una de las más relevantes del año debido a que se discutirá la eventual entrega de registros como partidos políticos a diversas organizaciones. Ante el cierre de oficinas, el INE evalúa la posibilidad de habilitar una sede alterna.

Asimismo, en los próximos días se definirá qué módulos de atención ciudadana, donde se tramita la credencial para votar, permanecerán cerrados y cuáles operarán con normalidad. Las áreas cuyas funciones requieran presencia física deberán implementar esquemas especiales de trabajo.

En paralelo, el organismo confirmó que el examen para seleccionar a casi 400 integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, en la que participan más de 17 mil aspirantes, se realizará el 13 de junio, luego de que la evaluación originalmente programada para el pasado 16 de mayo fuera suspendida por fallas en el sistema del Ceneval.

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MSL