Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, permanece en Sinaloa: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), confirmó este miércoles 20 de mayo que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, permanece en Sinaloa y no tiene escolta o protección de alguna corporación de seguridad federal.
Durante una conferencia de prensa de este miércoles, Omar García Harfuch fue cuestionando sobre la ubicación del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
“Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de protección del gobierno de México. Tiene policía estatal, según tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado”, explicó Omar García Harfuch.
En la conferencia de prensa, en la cual detalló la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín “T”, por extorsión a comerciantes, productores y transportistas, Omar García Harfuch dijo que la localización del mandatario estatal “no ha sido reservada”.
Omar García Harfuch agregó que desde el comienzo de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el combate a la delincuencia organizada a sido “claro y contundente”.
“Uno de los ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y la entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga”, declaró Omar García Harfuch.
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FGR