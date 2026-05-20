Arrestan a alcalde de Atlatlahucan y al exedil de Yecapixtla, Morelos

Autoridades federales informaron de la detención del presidente municipal de Atlatlahucan y al exedil de Yecapixtla, Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de Agustín “T”, alcalde de Atlatlahucan, e Irving “S”, expresidente municipal de Yecapixtla, Morelos.

De acuerdo con el anuncio, las detenciones ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional (GN).

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO, entre ellas Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.

“Asimismo, continúan las acciones para cumplir la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla. Las investigaciones continúan”, informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

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