‘Estoy firme en mi cargo’, afirma Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos rechazó las acusaciones en su contra por el presunto ingreso de agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar narco laboratorios en Chihuahua y aseguró que permanecerá firme en su cargo frente a la exigencia de juicio político impulsada por Morena.

“Estoy firme en mi cargo, estoy firme de seguir luchando contra corriente”, declaró la mandataria estatal durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, al tiempo que negó haber gestionado, autorizado o tenido conocimiento de la presencia de agentes norteamericanos en territorio chihuahuense.

No gestioné, no autoricé, ni tenía conocimiento de agentes norteamericanos en suelo chihuahuense Maru Campos



Las declaraciones de la gobernadora se dan en medio de solicitudes por parte de integrantes de Morena para iniciar un juicio político contra la mandataria estatal, tras los señalamientos relacionados con un operativo contra laboratorios clandestinos de droga en la entidad.

Maru Campos, Gobernadora constitucional de Chihuahua. ı Foto: Especial.

Campos Galván afirmó que existe una campaña política en su contra y acusó a actores de Morena de generar confrontación y desinformación. En particular, lanzó críticas contra Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, a quienes señaló de promover ataques políticos.

“Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar son gente llena de veneno y mentiras que viven permanentemente en la violencia. Los veo enojados por lo que hemos logrado en Chihuahua”, expresó en referencia a la movilización realizada el pasado sábado en su contra.

La gobernadora también cuestionó la postura del gobierno federal y pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“Hay mucha indolencia de Morena por conocer lo que es Chihuahua, no dan opciones a la gente más que salir a reclamarlo”, dijo.

Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la… pic.twitter.com/9iXDiinfvH — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 13, 2026

Asimismo, reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum intentó contactarla tras la controversia.

Claudia marcó el teléfono rojo y no estaba; me reporté y me redirigieron a Omar García Harfuch Maru Campos



Maru Campos aseguró que su administración mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de destacar resultados en materia de seguridad. “Vamos bien con FGR y Sedena. Llevamos 56 meses con reducción de inseguridad”, afirmó.

Finalmente, acusó que existe una narrativa de ataques políticos contra su administración. “Hay veneno y mentiras sin compasión por el estado. Sheinbaum, ¿dónde está la presunción de inocencia? Pruebas”, reclamó la mandataria estatal.

"No voy a dejar mi cargo, soy una mujer de una sola pieza, nací para esto y moriré para esto. No autoricé ni sabía de agentes de EU en suelo chihuahuense": @MaruCampos_G, gobernadora de Chihuahua. Dijo que no desairó a la presidenta Sheinbaum cuando le habló por teléfono: pic.twitter.com/hdw9phXVy1 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 20, 2026

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LMCT