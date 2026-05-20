Gobierno de Sheinbaum lanza plan para garantizar precio justo a productores de maíz

A fin de generar certidumbre a los productores de maíz frente a las vicisitudes internacionales y mejorar sus condiciones en venta, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para establecer el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México, ‘Precio Justo’.

Claudia Sheinbaum subrayó que esta herramienta derivó de las reuniones, cuestionamientos y debates que se llevaron durante varios meses para analizar los distintos retos que se avizoran para poder fijar un costo justo, el cual, por cierto, no fue precisado.

Claudia Sheinbaum sostuvo que este acuerdo se concretó sin obligar a ninguno de los sectores involucrados a adherirse, ya que todos coincidieron en apoyar la producción y comercialización del maíz nacional.

“Vamos a garantizar la soberanía alimentaria, vamos a garantizar la autosuficiencia, vamos a garantizar que los productores vivan bien, vamos a garantizar que quienes utilizan el maíz para otros productos puedan tener la garantía de un buen producto. Esto realmente es una muy buena historia el día de hoy a la que estamos contando”, dijo Claudia Sheinbaum este mediodía en evento en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum comentó que más adelante se habrán de “sentar a hablar” del financiamiento que se determinará, pero ahora ya se tiene un compromiso para que las condiciones sean justas.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, expuso que el acuerdo se compone de tres ejes: la comercialización anticipada por contrato, la venta de insumos a precio justo y el mecanismo de protección de maíz blanco y su precio.

Con el primero se determinó que antes de cada cosecha de maíz se realizarán compras anticipadas a precios por medio de contratos que se acordarán de manera libre entre quienes conforman la cadena productiva.

De esta forma, las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional y se tomará como referencia las bases de comercialización.

Las empresas participarán en los mecanismos de planeación de la producción y comercialización para fortalecer la certidumbre, mejorar la programación de compras y promover una comercialización organizada.

Subrayó que en el acuerdo participan las principales harineras, los mayores las mayores comercializadoras, las nixtamalizadoras e industrias más relevantes del sector y que abarcan 80 por ciento de la comercialización formal del maíz blanco.

“Las agroindustrias y proveedores de insumos estratégicos, semillas, fertilizantes y agronúcleos participarán en esquemas de venta directa a precio justo, dirigidos a las personas productoras con el objetivo de fortalecer la productividad y la rentabilidad del sector maicero”, subrayó.

Aseguró que con esto no sólo se facilitará el precio justo, sino también innovación tecnológica, asistencia técnica y herramientas de eficiencia productiva, por medio de una coordinación con el personal autorizado por el gobierno.

Dentro de esto, se contará con un padrón único digitalizado de personas productoras y superficies productivas de maíz blanco que operará a través de una plataforma dedicada y vinculada a otros servicios de información de este mismo sistema.

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FGR