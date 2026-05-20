¿Dónde está el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? VIDEO

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es señalado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

En 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó un juicio para desaforar a Cabeza de Vaca por los presuntos delitos cometidos, esto con base en un expediente realizado con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En febrero del 2026 se reactivó la orden de captura en contra del exgobernador de Tamaulipas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara un amparo orotgado en 2023.

Dicho amparo concedido en diciembre del 2023 dejaba sin efectos la órden de aprehensión en contra del exgobernador por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que la extradición de Francisco Javier Cabeza de Vaca es una de los 269 requerimentos que no han sido entregados por Estados Unidos.

Francisco Javier Cabeza de Vaca ı Foto: Redes Sociales

¿Dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca?

De acuerdo con un comunicado emitido por la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este se encuentra residiendo en Estados Unidos desde el 2022 “libre y abiertamente.”

Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó un video en sus redes sociales desde Hudgins Ranch, en un potrero de toros que se encuentra ubicado en Texas, Estados Unidos.

“Desde hace más de seis años ha presentado denuncias ante autoridades competentes en México y en los Estados Unidos sobre hechos de corrupción y delincuencia organizada” se lee en el comunicado.

Qué tal, un saludo desde el Hudgins Ranch, pionero en el desarrollo del Brahman y reconocido por su genética de nivel internacional.

¡Feliz domingo familiar! pic.twitter.com/HM2eRBSyip — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 3, 2026

De acuerdo con los abogados de Cabeza de Vaca, el caso contra el exgobernador “no deriva de acusaciones de narcotráfico o protección institucional al crimen organizado, como sí ocurre con los graves cuestionamientos en contra de los otros actores políticos.”

Aseguran que el señalamiento hacia el exgobernador de Tamaulipas está relacionado con la “compra privada y lícita de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019.”

Asimismo, apuntaron que las autoridades mexicanas están llevando a cabo una persecución poítica en contra del exgobernador, pues presuntamente los señalamientos en contra de este incrementarion luego de que este señalada presuntas redes de corrupción con protección en el país.

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