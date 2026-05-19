Gobierno señala a EU por negar extradiciones de Francisco Javier Gacía Cabeza de Vaca y Víctor Manuel Álvarez Puga

Gobierno de México reprochó que Estados Unidos no ha concedido la extradición de personas solicitadas por México, entre ellas el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, vinculado a una red de factureras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ambos casos forman parte de los 269 requerimientos de extradición formulados por México entre enero de 2018 y mayo de 2026, sin que se haya concretado ninguna entrega.

“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición, ¿cuánto se han entregado a México? Ninguno, ninguno del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición no han enviado ninguno”, afirmó.

El exmandatario panista es requerido por autoridades mexicanas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, tras acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados, delincuencia organizada, Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, dijo.

Este martes el Canciller mexicano ofreció información en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

En el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por su presunta participación en una red de facturación ilegal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, su proceso de extradición tampoco ha sido concedido por autoridades estadounidenses.

Este martes, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que México ha solicitado reciprocidad en la cooperación judicial bilateral, sin que hasta ahora se refleje en los resultados.

“Es decir, ¿qué pide siempre México? Nosotros reciprocidad, porque no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad, nada más como información”, planteó.

El Canciller Roberto Velasco informó que, de los 269 casos, 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de resolución en distintas fases del proceso.

“Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos, no ha sido entregado hasta el momento ninguno”, expuso Roberto Velasco este martes en Palacio Nacional.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Roberto Velasco detalló que 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional, de las cuales en 47, Estados Unidos ha solicitado información adicional.

“En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”, señaló Roberto Velasco.

Roberto Velasco explicó que el tratado bilateral permite a ambos países solicitar pruebas adicionales en cualquier fase del proceso.

“Podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previa a proceder”, afirmó Roberto Velasco.

Roberto Velasco indicó que ninguno de los Estados está obligado a entregar a sus nacionales, por lo que cada solicitud se analiza conforme a su legislación.

“Ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición”, dijo Roberto Velasco.

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FGR