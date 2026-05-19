Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de mayo

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 de mayo y miércoles 20 de mayo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $42.80 el kilo

Cebolla blanca: $21.80 el kilo

Mango Ataulfo: $24.80 el kilo

Manzana Golden o Red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Uva Blanca: $79.80 el kilo

Limón con semilla: $28.80 el kilo

Durazno Prisco en bolsa 900gr: $79.80 la pieza

Cilantro: $9.80 el manojo

Chayote sin espinas: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo

Zanahoria: $8.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Nopal entero: $36.80 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.00 el kilo

Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $27.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $98.00 el kilo

Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $63.90 el paquete

Filete de mojarra de granja: $89.90 el kilo

Posta de basa: $62.90 el kilo

Filete de basa blanco congelado: $64.90 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $134.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $169.00 el kilo

Filete de basa rojo Valley Foods Fresh 500gr: $52.90 la pieza

Huachinango del pacífico: $199.00 el kilo

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LMCT