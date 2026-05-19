Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de mayo

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 de mayo y miércoles 20 de mayo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $42.80 el kilo
- Cebolla blanca: $21.80 el kilo
- Mango Ataulfo: $24.80 el kilo
- Manzana Golden o Red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Uva Blanca: $79.80 el kilo
- Limón con semilla: $28.80 el kilo
- Durazno Prisco en bolsa 900gr: $79.80 la pieza
- Cilantro: $9.80 el manojo
- Chayote sin espinas: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
- Zanahoria: $8.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Nopal entero: $36.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.00 el kilo
- Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $27.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $98.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $63.90 el paquete
- Filete de mojarra de granja: $89.90 el kilo
- Posta de basa: $62.90 el kilo
- Filete de basa blanco congelado: $64.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $134.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $169.00 el kilo
- Filete de basa rojo Valley Foods Fresh 500gr: $52.90 la pieza
- Huachinango del pacífico: $199.00 el kilo
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LMCT
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