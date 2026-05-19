¿Quién es el dueño de Royal Caribbean, empresa que busca construir un parque acuático en Mahahual?

La empresa Royal Caribbean Group se encuentra en el centro de la controversia tras el anuncio de un proyecto turístico llamado “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo, que contempla la construcción de un parque acuático en una zona cercana a manglares y arrecifes de coral.

La iniciativa ha generado preocupación entre ambientalistas, activistas y ciudadanos debido al posible impacto ecológico que tendría en una de las regiones naturales más importantes del Caribe mexicano.

Royal Caribbean International, la línea de cruceros involucrada en el proyecto, tiene su sede en Miami, Florida, y forma parte de Royal Caribbean Group, un conglomerado empresarial dedicado al negocio global de cruceros y experiencias vacacionales.

Actualmente, la operación de la marca está encabezada por Michael Bayley, mientras que la empresa matriz es dirigida por el financiero Jason Liberty.

Durante la #ConferenciaDelPueblo, la presidenta @Claudiashein fue clara: no se aprobará ningún proyecto que ponga en riesgo nuestros ecosistemas. Esto, sobre el proyecto “Perfect Day” en #Mahahual, Quintana Roo.#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/IJZrwfD11M — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 18, 2026

¿Quién es Michael Bayley?

Michael Bayley es el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. Bajo su responsabilidad se encuentran las operaciones de la línea de cruceros y varios destinos privados de la compañía, entre ellos Labadee, en Haití, y Perfect Day at CocoCay, en Las Bahamas.

Además de supervisar la experiencia turística de la empresa, Bayley también participa en proyectos de transformación digital, desarrollo portuario y expansión de destinos turísticos impulsados por Royal Caribbean Group en distintas partes del mundo.

Su trayectoria dentro de la compañía comenzó en 1981, cuando ingresó como asistente de sobrecargo en uno de los barcos de la firma. Durante cuatro décadas ocupó distintos cargos relacionados con operaciones marítimas, hotelería y desarrollo comercial, hasta convertirse en uno de los principales rostros de la empresa.

Antes de asumir el liderazgo de Royal Caribbean International, también trabajó en Europa como director de Island Cruises y tuvo un paso por Caesars Palace en Las Vegas.

Michael Bayley ı Foto: Royal Caribbean

¿Quién es Jason Liberty?

Jason Liberty es el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, el corporativo que controla varias marcas internacionales de cruceros, entre ellas Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea.

Desde 2022 encabeza la estrategia global de crecimiento del grupo, enfocada en el lanzamiento de nuevos barcos, experiencias turísticas exclusivas y proyectos de expansión en distintos destinos internacionales.

El corporativo opera una flota de 68 embarcaciones alrededor del mundo y cuenta con cerca de 100 mil empleados provenientes de más de 130 países.

Antes de convertirse en CEO, Liberty fue director financiero del grupo durante nueve años y ocupó distintos puestos ejecutivos dentro de la compañía. Previo a su llegada a Royal Caribbean Group, trabajó en KPMG, una firma internacional de servicios profesionales.

Jason Liberty ı Foto: Royal Caribbean

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LMCT