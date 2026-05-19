Mahahual, aún sin aval ante revisión por riesgo ambiental

Activistas de Greenpeace protestan contra la obra, ayer en la Ciudad de México.

El proyecto turístico Perfect Day que la empresa noruega Royal Caribbean busca desarrollar en Mahahual, Quintana Roo, aún no cuenta con autorización ambiental para su desarrollo, construcción u operación, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, revisar con detalle el caso, después de las advertencias por posibles daños ambientales en la zona costera del municipio de Othón P. Blanco. Sostuvo que el Gobierno federal no respaldará ningún proyecto que comprometa el equilibrio ecológico de Mahahual, región clave por sus arrecifes y ecosistemas costeros.

14 mil opiniones ciudadanas tiene el expediente

“Pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona que tiene un equilibrio ecológico muy específico e importante para los arrecifes. La Semarnat está haciendo un análisis muy detallado, pero les adelanto que no vamos a hacer nada que ponga en riesgo el equilibrio ecológico de esa zona”, dijo en su conferencia matutina.

En tanto, la Semarnat mantiene bajo evaluación el expediente 23QR2025T0061, que corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional presentada por la empresa Cielo Asoleado, vinculada con Royal Caribbean para este megaproyecto.

En el documento se integraron más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, además de información técnica enviada por comunidades, especialistas y diversas organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace México, la cual se manifestó ayer.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) abrió un periodo de consulta de un mes, entre febrero y marzo de este año, con el objetivo de recibir observaciones, propuestas de prevención y medidas adicionales de mitigación planteadas por los expertos en diversas áreas de conservación.

También existe un antecedente de suspensión dentro del procedimiento de revisión al proyecto de Perfect Day.

En febrero la DGIRA solicitó información complementaria que la empresa no pudo proporcionar, por lo que el proceso de evaluación quedó detenido hasta cumplir con este requerimiento.

En aquella inspección a las obras detectadas en la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también impuso en enero una clausura temporal total a actividades relacionadas con Perfect Day Mahahual, tras identificar trabajos sin autorización federal en materia de impacto ambiental.

Además, documentó en ese momento el relleno y compactación de un camino rústico en un área con vegetación costera baja y presencia de manglar, además de demolición y retiro de escombros.

Semarnat reiteró que cualquier resolución sobre Perfect Day deberá apegarse a criterios técnicos, legales y científicos, y agregó que el análisis considera la infraestructura propuesta, las medidas de mitigación y los posibles efectos sobre ecosistemas costeros y marinos.