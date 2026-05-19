Diputados, listos para recibir enmienda

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados

EL COORDINADOR de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el recinto legislativo está preparado para recibir y discutir la iniciativa de reforma constitucional que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relacionada con la prórroga de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial (PJ).

Además, el diputado explicó que San Lázaro fungirá como cámara de origen para el análisis y dictaminación de la propuesta presidencial.

“Estamos preparados, seremos Cámara de origen; estamos listos para recibirla y para que podamos, en tiempo y forma, dictaminarla junto con las otras iniciativas que existen al respecto”, expresó Monreal Ávila en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El legislador recordó que durante la conferencia matutina de la mandataria federal se anunció formalmente el envío de la iniciativa, la cual contempla modificar la fecha de la elección judicial e introducir otros cambios relacionados con la reforma en la materia.

Asimismo, adelantó que será el próximo jueves cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determine la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones que podría realizarse la próxima semana, antes de concluir el mes.

Monreal Ávila indicó que la intención es otorgar tiempo suficiente para que los congresos estatales participen en el proceso de aprobación, tal como lo establece la Constitución para las reformas constitucionales dentro del mecanismo del Constituyente Permanente.

“Esto permitirá que los congresos locales también puedan participar, como lo establece la Constitución cuando se reúne el Constituyente Permanente en todo el proceso de modificación constitucional”, explicó el legislador.

El líder morenista reiteró que la Cámara de Diputados mantiene disposición para avanzar en los trabajos legislativos relacionados con la reforma judicial. “Estamos listos para poder trabajar por México”, concluyó Ricardo Monreal.