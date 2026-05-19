Monreal pide divulgar la elección de consejeros

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó al Comité de Transparencia de San Lázaro reconsiderar la reserva de información relacionada con el proceso de elección de consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que dicha medida contradice los principios de transparencia y acceso a la información pública.

Monreal Ávila envió una carta dirigida a la presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, Aliza Klip Moshinsky, en la que expresó su desacuerdo con la decisión de clasificar por cinco años la documentación presentada por 369 personas candidatas que participaron en la convocatoria para elegir a tres integrantes del Consejo General del INE.

El también coordinador de los diputados de Morena señaló que su postura busca garantizar que toda la información relacionada con el proceso esté abierta y disponible para consulta pública, salvo aquellos datos personales cuya protección esté prevista por la ley.

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En la misiva, el legislador argumentó que la reserva contradice la convicción institucional respecto a la máxima publicidad, la rendición de cuentas y el derecho ciudadano al acceso a la información.

Si bien reconoció la necesidad de proteger datos personales, subrayó que el proceso de selección de consejerías se desarrolló bajo criterios de legalidad, imparcialidad, apertura y transparencia, privilegiando el escrutinio ciudadano.

Consideró que, debido al alto interés y la trascendencia nacional del procedimiento, resulta fundamental que la ciudadanía tenga acceso a toda la información que legalmente pueda difundirse, realizando únicamente las versiones públicas y testados estrictamente necesarios.