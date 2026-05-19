Rey Felipe acepta invitación al Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el rey Felipe VI visitará México con motivo del Mundial, en el que España se enfrentará a Portugal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que ayer por la mañana se le entregó la carta de confirmación de la asistencia del rey, quien acudirá al juego a celebrarse el 26 de junio en el estado de Jalisco.
Dijo que, hasta ahora, no se tiene contemplada alguna reunión entre ambos; aunque comentó que este acto representa un mayor acercamiento, tras la confrontación que surgió a raíz de la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió para que España ofreciera una disculpa por las brutalidades cometidas durante la Conquista.
Otra asistencia prevista es la del presidente de Sudáfrica, a quien ofreció recibirlo en Palacio Nacional para dialogar sobre la relación bilareral.
Sheinbaum Pardo recordó que no tiene previsto asistir a ninguno de los partidos que se celebrarán dentro del territorio nacional, ya que, por ejemplo, únicamente estará en el inaugural para presenciarlo desde el Zócalo de la Ciudad de México.