Rey Felipe acepta invitación al Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el rey Felipe VI visitará México con motivo del Mundial, en el que España se enfrentará a Portugal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que ayer por la mañana se le entregó la carta de confirmación de la asistencia del rey, quien acudirá al juego a celebrarse el 26 de junio en el estado de Jalisco.

Dijo que, hasta ahora, no se tiene contemplada alguna reunión entre ambos; aunque comentó que este acto representa un mayor acercamiento, tras la confrontación que surgió a raíz de la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió para que España ofreciera una disculpa por las brutalidades cometidas durante la Conquista.

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Otra asistencia prevista es la del presidente de Sudáfrica, a quien ofreció recibirlo en Palacio Nacional para dialogar sobre la relación bilareral.

Sheinbaum Pardo recordó que no tiene previsto asistir a ninguno de los partidos que se celebrarán dentro del territorio nacional, ya que, por ejemplo, únicamente estará en el inaugural para presenciarlo desde el Zócalo de la Ciudad de México.