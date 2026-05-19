‘¿Por qué no han entregado a ninguno?’, reclama Sheinbaum a EU sobre peticiones de extradición

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a Estados Unidos por no haber entregado, hasta ahora, a ninguna persona que se les ha pedido en extradición, a pesar de estar vinculadas a delitos como la delincuencia organizada y casos graves como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Tras exponerse que el gobierno norteamericano no ha respondido satisfactoriamente a 269 requerimientos, la mandataria expresó su extrañamiento sobre por qué no ha habido entregas de ningún requerido por su gobierno, a pesar de estar inmiscuidos en casos graves y aunque uno de los acuerdos en la relación bilateral es de reciprocidad.

Explicación de Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

“Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes?”, expresó.

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La semana pasada, al abordar la negativa del gobierno estadounidense a extraditar a personas con pendientes ante la justicia mexicana, la Presidenta mencionó que dicho país también ha argumentado falta de pruebas para proceder.

Dicho reclamo se hace en el contexto de la solicitud de detención urgente con fines de extradición que presentó Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.

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FGR