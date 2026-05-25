‘INE no puede ni debe convertirse en juez y parte’, advierte Taddei sobre reforma contra ‘narcocandidatos’

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, en conferencia de prensa el 25 de mayo de 2026.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió que el organismo electoral “no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política”, al fijar postura sobre la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y revisar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado.

Durante un posicionamiento ante medios, Taddei Zavala sostuvo que, aunque el INE está dispuesto a colaborar institucionalmente si la reforma es aprobada, debe quedar perfectamente delimitado el papel del organismo para evitar que se le coloque en el centro de disputas políticas.

“Si las facultades institucionales no quedan perfectamente delimitadas, el INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad en las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, declaró.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, en conferencia de prensa el 25 de mayo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Iniciativa para detectar a narcocandidatos

La iniciativa presidencial propone crear una comisión permanente integrada por cinco consejeros electorales que serviría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para analizar perfiles de candidaturas federales y locales.

Taddei Zavala explicó que el procedimiento sería voluntario para los partidos políticos, quienes decidirían si entregan o no las listas de aspirantes al INE para su revisión por parte de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ante cuestionamientos sobre la viabilidad operativa de revisar más de 140 mil expedientes de candidaturas federales y locales , la consejera presidenta reconoció que será necesario establecer plazos y lineamientos claros.

“Creo que habría que definir tiempos, y esa es otra de las tareas que, sin que venga en la iniciativa en este momento, el instituto tendrá que asumir alguna definición de lineamiento para que esto pueda ocurrir y que el tiempo materialmente alcance a ambas partes que estaremos colaborando” Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE



‘INE no es el responsable de bajar candidatos

La titular del INE insistió en que la autoridad electoral no asumirá funciones de investigación ni decisiones sobre la permanencia de candidaturas.

“El INE no es el responsable de bajar candidatos. El INE no es el responsable de definir los riesgos”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que el instituto carece de atribuciones ministeriales o judiciales. “El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial”, sostuvo.

Iniciativa para anular elecciones por intervención extranjera

Sobre la segunda iniciativa relacionada con posibles causales de nulidad por intervención de dinero extranjero en campañas, Guadalupe Taddei reconoció que el tema requerirá una revisión profunda entre autoridades electorales y jurisdiccionales.

“La declaratoria de nulidad corresponde efectivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, entiendo que nos mandata al instituto en encontrar las causas y los documentos probatorios o los hechos que prueben esta posibilidad para que pueda estar en esta cadena jurídica que llegue a declararse la nulidad”, explicó.

Finalmente, la presidenta del INE consideró positivo que existan intentos para frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, aunque insistió en que cada autoridad debe asumir la responsabilidad que le corresponde.

“Las instituciones electorales deben mantenerse siempre como garantes de la imparcialidad y confianza ciudadana, y nunca como actores políticos dentro de la competencia democrática”, concluyó.

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cehr