¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de mayo

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 26 de mayo y miércoles 27 de mayo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $42.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $21.80 el kilo
  • Mango Ataulfo: $24.80 el kilo
  • Manzana Golden o Red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Uva Blanca: $79.80 el kilo
  • Limón con semilla: $28.80 el kilo
  • Durazno Prisco en bolsa 900gr: $79.80 la pieza
  • Cilantro: $9.80 el manojo
  • Chayote sin espinas: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Champiñón blanco a granel: $89.90 el kilo
  • Zanahoria: $8.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Nopal entero: $36.80 el kilo
Verduras frescas en imagen ilustrativa
Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.00 el kilo
  • Pierna y muslo de pollo corte americano congelado: $27.90 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s charola: $173.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $158.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $98.00 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $63.90 el paquete
  • Filete de mojarra de granja: $89.90 el kilo
  • Posta de basa: $62.90 el kilo
  • Filete de basa blanco congelado: $64.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $134.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $169.00 el kilo
  • Filete de basa rojo Valley Foods Fresh 500gr: $52.90 la pieza
  • Huachinango del pacífico: $199.00 el kilo

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